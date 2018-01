Maiori, anziana truffata: sottratti 2000 euro. Carabinieri fermano uomo a Tramonti

Tweet on Twitter

Continuano le truffe ai danni di anziani in Costiera Amalfitana. Questa volta è stata presa di mira una donna di Maiori. Alla sua porta, infatti, ha bussato questa mattina un malfattore che tramite un raggiro, ovvero si è spacciato per un avvocato che stava seguendo la causa in cui sarebbe rimasto vittima un familiare della donna, si è fatto consegnare circa 2000 euro.

Dopo aver raccontato la vicenda ai suoi familiari, la donna si è resa conto di essere stata imbrogliata e ha avvertito i Carabinieri di Amalfi. Questi sono stati aiutati dai colleghi di Ravello e Tramonti e l’uomo è stato fermato proprio in prossimità del Valico di Chiunzi. Aveva con sé ancora la refurtiva. Ora è in stato di fermo presso al caserma.