Gli 85 giorni senza reti di Mertens. L’ultimo centro del belga in campionato datato 29 ottobre, gara col Sassuolo

«Davvero è passato così tanto tempo?». Ma davvero, sì. Una eternità. Nessun salto nel vuoto, solo astinenza, una lunga astinenza, un maledettissimo e ovviamente involontario sciopero del gol. Quando scenderà in campo a Bergamo avrà sulle spalle una dieta di 85 giorni. 887 minuti, una eternità per Dries Mertes che non sbatte un pallone dentro una porta in campionato dalla gara con il Sassuolo. Il29ottobre.Novegare fa. Non è che, in questi quasi tre mesi, il belga abbia combinato poco. Tutt’altro: ha fornito assist, propiziato gol, corso su e giù per il campo. Ma lui non segna più. Neanche per sbaglio. Da quella domenica contro gli emiliani Mertens ha fatto cilecca, sbagliando talvolta anche delle reti clamorose. Insomma, la via del gol è smarrita. Nonostante sia sceso in campo sempre titolare, senza mai una volta che Sarri abbia messo in discussione la sua presenza dal primo minuto. Senza conoscere staffette (peraltro con chi?). Ha iniziato la stagione da favorito alla corona di cannoniere della serie A e dopo 11 giornate aveva già 10 gol fatti. A Genova, contro il Genoa, aveva realizzato una doppietta da cineteca, una rete su punizione e un’altra con controllo in velocità e tocco alla Maradona. Il titolo giusto, ora, ma al contrario, sarebbe «La Grande Abbuffata». Il problema è che qui si parla di digiuno, di dieta, di astinenza: da gol. Da quando è divenuto un falso nove non aveva mai avuto tutti questi giorni di non-gol in campionato. Prima, vabbè, anche di più. Ma prima era un precario non solo del gol, ma anche delle presenze in campo: dal 27 agosto al 23 ottobre 2016, da Pescara a Empoli, un’altra lunga astinenza. Poi, in 24 partite, dal primo novembre al 16 aprile 2015, una sola rete realizzata, alla Sampdoria. Al rientro dai sei giorni di vacanza non ha trovato nulla di particolare ad attenderlo: nessun allenamento differenziato, nessun discorso particolare motivazionale di Sarri. Nulla di nulla. Eppure «Ciro» ha il muso lungo da troppo tempo in serie A. Ed è ora – adesso che il duello con la Juventus è una questione seria – che servono i suoi ruggiti. Lui sente il peso del gol che non arriva. Non lo dice, ma non vede l’ora. Eppure all’Atalanta ha fatto gol nelle due ultime gare ufficiali, quella in campionato alla seconda di campionato e quella in Coppa Italia. Ma Mertens non ha mai segnato a Bergamo nella sua carriera. Normale un calo, soprattutto umano. Domanda: è stanco? E se sì, perché? Risposta: può darsi che lo sia, perché ha giocato praticamente sempre partendo dal preliminare della Champions. Insomma, anche lui ha le sue stanchezze. La sua resurrezione è fondamentale per i sogni di gloria degli azzurri. Sarri dice di non essere preoccupato, ma tutti attendono che Mertens rompa il suo digiuno. Qualcuno ha tirato in ballo anche il suo contratto, con quella clausola da 28 milioni di euro, che potrebbe far gola a tanti. Ma fino a un certo punto: perché Mertens si avvia verso i 31 anni e a Napoli è blindato da un contratto da 4,5 milioni di euro netti fino al 2021. E la questione di un eventuale rinnovo non è sul tavolo. O meglio, non è una priorità. Si dice: ecco è l’anno che porta al Mondiale e per forza, deve esserci anche una questione di programmazione della stagione e di dosaggio delle forze. Anche perché il Belgio partirà per la Russia con il sogno di vincere il titolo iridato. Il problema è che il Napoli fino ad adesso ha sopperito all’assenza del tabellino dei marcatori di Mertens ma non può più permettersi di «aspettarlo». La sua condizione atletica sembra buona, contro il Verona prima della sosta lo si è visto correre per il campo, rientrare spesso per dare una mano ai compagni nei calci piazzati, spazzare la propria area, rilanciare l’azione. Ma quando si è trattato di andare alla conclusione Mertens non è mai riuscito a centrare la porta avversaria. Un po’ come gli è capitato altre volte in questi ultimi 85 giorni in campionato. Attorno a Mertens, in queste settimane, si è formato una specie di cordone sanitario, con Sarri che lo ha sempre difeso dicendo che «può far anche a meno dei suoi gol se gioca sempre così». Meno male che il Napoli vola lo stesso e quindi l’astinenza di Dries è un non problema. Però prima torna a segnare e prima saranno contenti tutti. A cominciare dal tecnico di Figline. (Pino Taormina – Il Mattino)