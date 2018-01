Tweet on Twitter

Vico Equense prese a bastonate un ospite della comunità “Il Camino” arrestato a giugliano. Un 31 enne, pregiudicato, è ritenuto responsabile di violazione di domicilio e lesioni personali aggravate, reati commessi a Vico Equense nell’aprile del 2017. Si sarebbe introdotto, armato di bastone, all’interno della comunità “Il Camino”, e avrebbe preso a bastonate un pregiudicato detenuto in quella struttura agli arresti domiciliari procurandogli ferite lacero contuse. Alla base del raid punitivo uno screzio per futili motivi che l’arrestato avrebbe avuto con il fratello della vittima. Scattato l’arresto, il 31enne si era reso irreperibile dallo scorso gennaio, motivo per il quale è stato colpito da un decreto di latitanza emesso dalla Procura di Torre Annunziata. Rintracciato a Giugliano, è stato adesso condotto al carcere di Poggioreale a Napoli.