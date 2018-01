SORRENTO SUCCESSO DE LA MASCHERA IN CONCERTO PER BENEFICENZA CARITAS

🔊 Ascolta questo articolo

Sorrento. Successo strepitoso per il concerto del gruppo “La Maschera” questa sera al Teatro Tasso. Un concerto , organizzato dal Comune di Sorrento, per una raccolta fondi per la Caritas. Ente che , solo per la mensa, deve fornire 70 pasti al giorno.

La magia del teatro mista all’energia del live!

Vi aspettiamo in tanti al Teatro Tasso di Sorrento!!! 😀

– Concerto per raccolta fondi per la mensa Caritas –

Un gesto di solidarietà non fa mai male!

Alla libreria Tasso (pzza Lauro) o alla tabaccheria Miccio (c/so Italia vicino farmacia Alfani) potete lasciare il Vs. contributo per la mensa Caritas e prendere il titolo d’ingresso che vi permetterà di partecipare al concerto

Per tutte le info 3282005169

LA MASCHERA

La band è composta da Roberto Colella (voce, chitarra acustica, flauto, sassofono, tastiere), Vincenzo Capasso (tromba), Alessandro Morlando (chitarre), Marco Salvatore (batteria) e Antonio “Gomez” Caddeo (basso, contrabbasso), dal novembre 2014, anno di pubblicazione del disco “‘O vicolo ‘e l’alleria”, si impone nel panorama musicale napoletano come una tra le realtà indipendenti più interessanti e di maggiore appeal sul pubblico. Nell’estate del 2015 dall’incontro con il musicista Laye Ba, nasce il singolo “Te vengo a cerca'” – con relativo videoclip, girato nel quartiere popolare di Dakar. Durante la permanenza in Senegal, tra l’altro, La Maschera è ospite nelle tre principali TV nazionali, compresa l’emittente che fa capo al celebre musicista Youssou N’Dour. Non mancano, al contempo, i riconoscimenti in patria, tra cui figurano: Premio Rete dei Festival 2014, Premio La Radiazza – Giovani Suoni 2014, Premio San Gennaro Day 2015 e Premio Social World Film Festival 2017. Dal loro esordio nella scena indie, non si sono mai fermati, suonando in giro per l’Italia ed arrivando a calcare palchi rinomati, come quello del Meeting del Mare 2015, dell’Ecosuoni Festival 2016 e, soprattutto, del Teatro Bellini di Napoli, che registra, nell’aprile 2017, un sold out quasi immediato.

Il 10 novembre 2017 è uscito, di nuovo per l’etichetta Full Heads, il secondo album de La Maschera, dal titolo “ParcoSofia”, con il supporto del MiBACT e di SIAE, nell’ambito dell’iniziativa “Sillumina – Copia privata per i giovani, per la cultura”.

‘O vicolo ‘e l’allerìa

Te vengo a cercà

Palomma ‘e mare

