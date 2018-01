Sorrento parcheggio al Porto, il Faro perde il ricorso al Tar. Ora lo gestirà il Comune. ECCO LA SENTENZA

🔊 Ascolta questo articolo

Sorrento parcheggio al Porto tolto ai privati, il Comune vince ricorso al Tar. In pratica non viene annullata la “revoca” dell’appalto a Via Luigi Di Maio e pertanto la gestione del parcheggio torna in mano comunale, in attesa di una soluzione che dovrà trovare l’amministrazione Cuomo prima dell’estate.Ad averlo disposto il TAR Campania con l’ordinanza numero 88 del 15 gennaio 2018

Si tratta non del giudizio definitivo di merito, bisogna precisarlo, ma della domanda cautelare presentata dalla società Il Faro di Luigi Gargiulo Luigi e Francesco Saverio Gargiulo & C. s.s.. Però tale domanda era fondamentale per poterli mettere in grado di aggiudicarsi l’appalto, invece così le cose si complicano, e gli stessi sono stati condannati anche alle spese.. Per il TAR non ci sarebbe periculum :“…in quanto dalla sospensione dell’atto di revoca della procedura di gara relativa alla concessione in oggetto non necessariamente discenderebbe l’aggiudicazione della concessione alla parte ricorrent:…né, da un primo sommario esame, sembrerebbero essere fonda:“…le censure con le quali parte ricorrente deduce la carenza di motivazione giacché dal provvedimento gravato emergono le ragioni che hanno indotto l’amministrazione a revocare la procedura concorsuale e ad optare per la gestione diretta delle aree demaniali, così come l’interesse pubblico in tal modo perseguito”.

La società Il Faro, in particolare, aveva impugnato una delibera di Giunta risalente all’ottobre del 2017 con la quale l’Amministrazione comunale aveva deciso di revocare un suo precedente provvedimento del 2014 con cui era stato imparti:“…atto di indirizzo finalizzato alla concessione per anni quattro a soggetto terzo tramite gara l’area comunale di via Luigi de Maio”.

Con la delibera dell’ottobre 2017 il Comune aveva così deciso di gestire l’area per la sosta breve per cittadini e turisti, per veicoli di noleggio con conducente e per eventuali abbonati, mediante l’installazione di un parcometro o altri sistemi di controllo della sosta”.

Una decisione che i privati avevano impugnato al TAR, qui sotto pubblichiamo l’atto integrale.

N. 00088/2018 REG.PROV.CAU.

N. 04899/2017 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Settima)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 4899 del 2017, proposto da Francesco Saverio Gargiulo, in proprio e quale legale rappresentante della società “Il Faro di Luigi Gargiulo Luigi e Francesco Saverio Gargiulo & C. s.s.”, rappresentato e difeso dall’avvocato Francesco Saverio Esposito, legalmente domiciliato presso la Segreteria del T.A.R., in Napoli, piazza Municipio n. 64;

contro

il Comune di Sorrento, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Maurizio Pasetto, legalmente domiciliato presso la Segreteria del T.A.R. in Napoli, piazza Municipio n. 64;

nei confronti di

la Società Cooperativa Sociale A R.L. “Penisola Sorrentina”, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituita in giudizio;

la Società “Grecale Nautica di Di Leva Roberta S.a.s., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Antonio Maria Di Leva e Michele Liccardi, con domicilio eletto presso lo studio del primo in Napoli, via Toledo n. 156;

per l’annullamento

– del provvedimento di revoca emesso il 07.11.2017, prot. n. 49670, notificato l’08.11.2017, rep. n. 002369, avente ad oggetto “Revoca atti di gara per concessione area comunale via Luigi De Maio”

– della determina del Dirigente dell’Ufficio Patrimonio, Dott. Donato Sarno, n. 1574 del 06.11.2017 avente ad oggetto “Revoca atti di gara concessione area comunale di Via Luigi De Maio”

– della delibera di Giunta Municipale n. 300 del 27.10.2017 avente ad oggetto: “Area Comunale di via Luigi De Maio, Gestione Diretta, Provvedimenti”

– della nota prot. n. 43383/2917 emessa dal Comandante della Polizia Municipale, Dirigente del II Dipartimento, Dott. Antonio Marcia, avente ad oggetto “Area comunale di Via Luigi De Maio 60/62. Riscontro vs. prot. n. 42056/2017”.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Sorrento e della Grecale Nautica S.a.s. di Roberta di Leva e C;

Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 gennaio 2018 la dott.ssa Marina Perrelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto che appaiono sussistere dubbi sulla qualificazione della posizione giuridica soggettiva della società ricorrente in termini di interesse ovvero di mera aspettativa, atteso che la stessa non era risultata aggiudicataria, ma solo seconda classificata nella procedura per l’assegnazione della concessione, oggetto della revoca impugnata, circostanza che è comunque idonea a incidere sul profilo della sussistenza del pericolo, inteso quale danno grave e irreparabile;

Ritenuto, infatti, che non appare sussistere il periculum in quanto dalla sospensione dell’atto di revoca della procedura di gara relativa alla concessione in oggetto non necessariamente discenderebbe l’aggiudicazione della concessione alla parte ricorrente

Ritenuto, inoltre, che, ad un primo sommario esame proprio della fase cautelare, non sembrano fondate le censure con le quali parte ricorrente deduce la carenza di motivazione giacché dal provvedimento gravato emergono le ragioni che hanno indotto l’amministrazione a revocare la procedura concorsuale e ad optare per la gestione diretta delle aree demaniali, così come l’interesse pubblico in tal modo perseguito;

Ritenuto che non sussistono i presupposti per l’accoglimento della domanda cautelare;

Visto l’art. 57 c.p.a. le spese della presente fase, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Settima) respinge la domanda di misure cautelari.

Condanna la parte ricorrente al pagamento in favore del Comune resistente e della società controinteressata delle spese della presente fase cautelare, che liquida in complessivi euro 1.500,00 (millecinquecento/00), in ragione di euro 750,00 (settecentocinquanta/00) per ciascuna parte, oltre IVA, CPA e rimborso come per legge.

La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 9 gennaio 2018 con l’intervento dei magistrati:

Rosalia Maria Rita Messina, Presidente

Marina Perrelli, Consigliere, Estensore

Luca De Gennaro, Consigliere

L’ESTENSORE IL PRESIDENTE Marina Perrelli Rosalia Maria Rita Messina

IL SEGRETARIO