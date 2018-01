“IL C.S.P.S. ALLA SCUOLA TASSO, UNA MATTINATA ALL’INSEGNA DELL’ATTUALITÀ. “

🔊 Ascolta questo articolo

“Il C.S.P.S. ALLA SCUOLA TASSO, UNA MATTINATA PER L’ATTUALITÀ.”

Stamani, 18 gennaio alle ore 10.30, presso lstituto Comprensivo T.Tasso di Sorrento, il Collettivo Studentesco Penisola Sorrentina ha tenuto una conferenza sulla tematica dell’immigrazione. Un gruppo di liceali ed attivisti politici formatosi un anno fa, che si occupa di attualitá, cultura e diritto scolastico. Quest’oggi hanno però svolto il ruolo d’informatori per gli studenti delle terze medie della scuola ospitante, discorrendo, in maniera limpida ma accattivante, sulle condizioni di chi oramai quotidianamente é costretto alla sofferenza pur di sfuggire alle barbarie di guerra e povertá. Si é spaziato anche in argomento di razzismo e neofascismo, lasciando spazio ai giovani uditori per domande, considerazioni e riflessioni personali. Un’ora diversa dal solito per gli alunni, con la speranza di aver gettato luce sull’ignoranza dilagante nel nostro Paese, e non solo.

ALBERTO MARESCA