Tramonti il 20 gennaio celebra a Campinola San Sebastiano: presenti i comandi dei vigili urbani della Costa d’Amalfi

Tramonti da appuntamento a sabato 20 gennaio, per i festeggiamenti in onore di San Sebastiano, che si terranno alle ore 18.00, presso la Chiesa di San Giovanni Battista nella frazione Campinola. La manifestazione è in onore del Santo martire protettore del Corpo Nazionale dei Vigili Urbani e richiamerà le autorità militari da tutta la Costa d’Amalfi, insieme alle autorità civili e religiose, i Sindaci della costiera e l’Arcivescovo della Diocesi Amalfi-Cava de’Tirreni, Mons. Orazio Soricelli, che celebrerà messa con il locale parroco Don Jean Jacques Luzitu. Ricordiamo che San Sebastiano martire è vissuto sotto l’impero di Diocleziano ed era comandante della prestigiosa prima coorte pretoria, che difendeva l’Imperatore a Roma e si occupava del mantenimento dell’ordine pubblico. Il Santo fu flagellato pubblicamente per aver convertito i cittadini romani al cristianesimo e aver difeso strenuamente la propria fede.