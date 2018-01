Sorrento, mossa a sorpresa di Peppino Cuomo? Spunta la carta Marzuillo

🔊 Ascolta questo articolo

Sorrento . Mentre si è in attesa di una possibile candidatura alla Camera per le elezioni del 4 marzo, nelle stanze del Palazzo Comunale di Piazza Sant’Antonino si cominciano a decidere le sorti del futuro dell’amministrazione di Giuseppe Cuomo. A occupare la casella di vicesindaco e di potenziale candidato sindaco per le prossime elezioni potrebbe essere l’avvocato Emilio Stefano Marzuillo, ex capogruppo dell‘Udc . Una nomina volta a spiazzare i due contendenti alla successione, che sono designati dal popolo nelle persone di Massimo Coppola e Mario Gargiulo. Entrambi verrebbero considerati troppo ingombranti e non corrispondenti ai loro interessi da certi ambienti imprenditoriali e commerciali della Città del Tasso. Non solo questo nome, oltre che avere dalla sua un incarico istituzionale passato, raccoglierebbe consensi a destra e a sinistra, Marzuillo è cugino e collega di Ivan di Gargiulo (PD) , cosi si chiuderebbero il cerchio al di là delle bandiere politiche con gli interessi della vecchia burocrazia , facendo fuori Massimo Coppola e Mario Gargiulo, ma lo staranno solo a guardare?