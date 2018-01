NA 9-20/1/18 IMUN Napoli 2018 Progetto formativo Italian Model United Nations

🔊 Ascolta questo articolo

IMUN Napoli 2018:

arriva a Napoli la nuova edizione del progetto formativo

“Italian Model United Nations” grazie a cui studenti di scuole superiori della Campania diventeranno “Ambasciatori per un giorno” e simuleranno le assemblee dell’ONU e delle più importanti organizzazioni internazionali

IMUN 2018 coinvolge circa seimila studenti, italiani e stranieri,

centinaia di scuole in tutta Italia e si svolge dal 9 al 20 Gennaio in sei regioni italiane:

Lombardia, Campania, Piemonte, Puglia, Sicilia, Lazio

L’edizione campana si svolge dal 18 al 20 Gennaio,

partecipano 700 studenti di Scuole Superiori di tutta la Campania

Quale sarà la risposta dei giovani studenti-diplomatici di fronte alle nuove sfide poste dagli scenari politici internazionali, in un mondo in cui la Diplomazia sembra cedere il passo ai rapporti di forza tra leader contrapposti? Come dirimeranno le controversie tra gli Stati che rappresenteranno nelle simulazioni di Assemblee delle Nazioni Unite? Gli Usa troveranno un accordo con la Corea del Nord? Come risponderanno i Paesi dell’Unione Europea alla crisi dei migranti? Riusciranno a trovare una posizione comune? Questi e molti interrogativi troveranno una “risoluzione ONU” nel corso delle decine di simulazioni che vedranno protagonisti gli studenti partecipanti ad IMUN 2018.

Dopo l’enorme successo delle scorse edizioni, ritornano anche quest’anno i giovani diplomatici in erba di IMUN-Italian Model United Nations, la più grande simulazione di processi diplomatici esistente in Italia e in Europa, organizzata da United Network, associazione italiana promotrice di progetti formativi d’eccellenza, riconosciuta a livello internazionale.

Oggi, giovedì 18 Gennaio, inaugura IMUN Napoli 2018: giunta alla sua sesta edizione, si tratta dell’unica simulazione di sedute ONU in lingua inglese a svolgersi nella regione. Organizzata da United Network con il patrocinio del Comune di Napoli, partecipano a questa edizione studenti delle scuole superiori di Napoli e di tutta la Regione Campania.

Le simulazioni delle sedute delle Nazioni Unite e di altri organismi internazionali si svolgono dal 18 al 20 Gennaio a Napoli, in varie locations dato l’alto numero di partecipanti: Palazzo San Giacomo, Maschio Angioino, Università Parthenope, Università Telematica “La Sapienza”, Teatro Acacia.

IMUN 2018 si concluderà con una grande Cerimonia di premiazione che si svolgerà il 20 Gennaio presso il Teatro Acacia (diretta streaming sulla pagina facebook di United Network EU), in una sala come sempre gremita di studenti, docenti, genitori, alla presenza di personalità istituzionali e diplomatiche, tra questi hanno confermato la loro presenza: Luigi de Magistris Sindaco di Napoli; Enrico Panini Assessore al Bilancio,Lavoro e Attività economiche; Jean-Paul Seytre, Console di Francia; Viktor Hamotskyi, Console di Ucraina; Dana Murray, Console agli Affari Politici, Economici, Commerciali degli Stati Uniti d’America; Giovanni Caffarelli, Console di Germania; Maria Luisa Cusati, Console del Portogallo; Ambasciatore Gabriele Checchia, Comitato Atlantico Italiano.

Nel corso della Cerimonia conclusiva saranno premiati i Best Delegate, cioè i più bravi Studenti/Ambasciatori partecipanti all’edizione 2018 di IMUN Napoli.

Lo scorso anno gli studenti campani si sono distinti per impegno e bravura, anche all’estero: alcuni di loro hanno partecipato alle simulazioni internazionali del GCMUN (Global Citizens Model Unietd Nations) a New York, presso il Palazzo di Vetro, sede delle Nazioni Unite, ed hanno ottenuto le ambite Honorable Mention, distinguendosi per l’ottimo lavoro svolto, tra migliaia di partecipanti da tutto il mondo.

IMUN 2018

Migliaia di studenti partecipanti e centinaia di Scuole coinvolte, sia italiane che estere: IMUN 2018 ha visto aumentare il numero dei partecipanti e si conferma una formula di grande successo, grazie all’entusiasmo di migliaia di studenti (e al supporto dei loro docenti) desiderosi di cimentarsi in un’esperienza formativa unica, cioè diventare “ambasciatori e diplomatici per un giorno” per avvicinarsi al mondo della diplomazia e della cooperazione internazionale, per comprendere come funzionano le assemblee dell’ONU e delle più importanti organizzazioni internazionali.

I giovani vestiranno i panni di Ambasciatori, dopo il successo di “Young7”, l’iniziativa che United Network ha realizzato con il Ministero dell’Istruzione, e che ha portato a Taormina a maggio, nei giorni del G7, studenti delle scuole superiori italiane che hanno simulato le sedute del summit internazionale, confrontandosi sui temi dell’agenda diplomatica in discussione.

In virtù della collaborazione con il Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca, tutti i progetti formativi promossi e organizzati da UN, riconosciuti esplicitamente, tra l’altro, quali percorsi di Alternanza Scuola Lavoro. Numerosi inoltre i patrocini istituzionali e le partnership attivati con le principali istituzioni in Italia, tra questi: Parlamento Europeo, Autorità Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza, Regione Lazio, Regione Piemonte, Comuni di Catania, Bari, Napoli, Università di Palermo, Università Parthenope di Napoli, Institut Francais di Napoli.

IMUN è una maratona che attraversa le scuole superiori italiane da nord a sud per l’intero mese di Gennaio, i cui “atleti” sono gli studenti che, in una sorta di staffetta per tappe, si avvicendano nel ruolo di diplomatici diventando protagonisti dei processi decisionali che possono orientare le sorti dell’umanità.

I TEMI

Giornate altamente formative in cui i partecipanti tratteranno i temi della politica internazionale durante le simulazioni dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite o di altre sessioni di organizzazioni internazionali come Unicef, UNHCR, Sochum.

Tanti gli argomenti che verranno affrontati e discussi, tutti legati all’attualità più stringente: conflitti internazionali, sviluppo sostenibile nei Paesi in via di sviluppo, cambiamenti climatici, politiche dell’immigrazione, traffico internazionali di armi, lotta alla malnutrizione, estremismo e terrorismo internazionale, rispetto dei diritti umani, per citare solo alcuni temi che verranno discussi dalle varie Commissioni.

ROADMAP IMUN 2018

Dopo la tappa inaugurale nel Lazio (Roma, 9-13 gennaio – sedi: Camera dei Deputati/Auditorium della Conciliazione/Palazzo Valentini/Palazzo Altemps/Roma Eventi/Centro Congressi iCavour), la roadmap di IMUN 2018 proseguirà in diverse regioni italiane: Piemonte (Torino, 15-17 gennaio – sede: Campus Luigi Einaudi), Puglia (Bari, 15-17 gennaio – sede: Palazzo della Città Metropolitana di Bari), Sicilia (Catania, 15-17 gennaio – Palazzo della Cultura), Campania (Napoli, 18-20 gennaio – sede: Maschio Angioino), Lombardia (Milano, 18-20 gennaio – Palazzo delle Stelline), Sicilia (Palermo, 18-20 gennaio – sede: Università di Palermo).

Tantissimi studenti, dal nord al sud dello Stivale, avranno dunque la possibilità di vivere un’esperienza unica e altamente formativa, che li preparerà ad essere cittadini consapevoli in un mondo sempre più globale e interconnesso.

Tutte le simulazioni si svolgeranno in lingua inglese ed è richiesto il western formal dress: giacca e cravatta per i ragazzi e tailleur per le ragazze. Vietati jeans e scarpe da ginnastica per qualche giorno.

COME FUNZIONA

Il progetto dei Model United Nations si articola in due fasi: una preparatoria, durante la quale gli allievi studiano i temi e il modo in cui operare all’interno della simulazione; e una operativa basata sul metodo del learning by doing, in cui i delegati vestono il ruolo dei diplomatici all’interno del Model. Nel corso delle varie assemblee gli studenti “delegati” svolgeranno dunque tutte le attività tipiche della diplomazia: scriveranno e terranno discorsi, prepareranno bozze di risoluzione, negoziati con alleati e avversari, risoluzione di conflitti, impareranno a muoversi all’interno delle committees adottando le regole di procedura delle Nazioni Unite.

L’impegno di United Network nell’ambito della formazione per studenti inizia diversi anni fa, un percorso che è stato un continuo crescendo di progetti e idee innovative culminate con il grande successo dell’edizione 2016, che ha portato in Italia l’Harvard WorldMUn, la più grande conferenza per studenti universitari esistente al mondo. L’evento, cui hanno partecipato più di 2500 studenti provenienti da 119 Paesi del mondo, si è concluso con l’udienza privata concessa da Sua Santità Papa Francesco, il quale ha voluto ricevere tutti i giovani partecipanti nella Sala Nervi in Vaticano.

LE SEDI

IMUN si svolge in prestigiose sedi istituzionali italiane: Camera dei Deputati, Ambasciate, Consolati, FAO, sedi istituzionali dei Comuni coinvolti, Università.

Ufficio Stampa

Antonella Pitrelli: mob. +39.347.1538331

email pitrelliantonella@gmail.com

CALENDARIO IMUN NAPOLI 2018

18 Gennaio e 19 Gennaio 2018, h 09.00-13.00 e 14.00-18.00: Sedute delle Commissioni

Varie sedi:

Palazzo San Giacomo, Piazza Municipio

Maschio Angioino, Via Vittorio Emanuele III

Università Parthenope, Aula Magna, Via Ammiraglio Ferdinando Acton 38

Università Telematica “La Sapienza”, Polo Napoli, Via San Giovanni Battisa de la Salle 1

20 Gennaio 2018

Teatro Acacia, Via Raffaele Tarantino 10

ore 09.00-12.00: Seduta conclusiva delle Commissioni

ore 12.00-13.00: CLOSING CEREMONY (diretta streaming su pagina facebook United Network EU)

Pubblicato da Alberto Del Grosso

Giornalista Garante dei Lettori

del giornale Positanonews