Vico Equense. Solennità dei Santi Ciro e Giovanni, Patroni della Città “dai monti e dal mare”

Vico Equense. “Il tuo nome, o gran Ciro risuona per le strade di Vico e nei cuori, un profumo di incenso e di fiori spira intorno al tuo fulgido altar. Nello slancio di fede e d’amore come figli al loro padre d’intorno a Te corre in sì splendido giorno il tuo popol dai monti e dal mar”.

Il 31 gennaio, com’è ormai consuetudine secolare, si celebra la festa dei Santi protettori Ciro e Giovanni, le cui statue sono trasportate dai pescatori locali per le vie principali della Città a piedi nudi. Una Festa che è di tutta la città, che risuona “per le strade di Vico e nei cuori”, come recita anche l’inno ai due Santi. Il popolo non è formato soltanto dal Centro con la sua maestosa fontana dei delfini, ma dai monti e quindi dal Monte Faito e le altre montagne del circondario e dal mare, nessuno escluso!

La processione parte dalla Chiesa intitolata ai Patroni, riedificata nel 1715, e percorre un lungo itinerario: piazza Marconi, via Caccioppoli, via Santa Sofia, via Nicotera, via Santa Maria del Toro, corso Filangieri, via Canale, via Roma, piazza Umberto I, via monsignor Natale fino alla ex cattedrale, via San Ciro e rientro in Parrocchia.

Il culto dei due martiri è molto sentito nella città equana, dove in occasione dei festeggiamenti si distribuisce l’olio di San Ciro con cui ungere gli ammalati, a ricordo ed in fede delle attività taumaturgiche del Santo che già in vita era celebrato per la sua azione umanitaria, legata alla professione medica, in favore dei più umili e derelitti.

Il culto dei Santi Ciro e Giovanni è antichissimo, a Vico Equense i due martiri sono sempre celebrati insieme, anche se, forse in virtù delle doti di guaritore attribuite a San Ciro, quest’ultimo è più popolare di San Giovanni. Sino al 1400 non abbiamo notizie sulla diffusione del nome di San Ciro o sul culto del Santo a Vico Equense, segno che non si era ancora imposto fortemente e radicalmente nel tessuto cittadino.

Nel 1486 il notaio vicano Regnabile Palescandolo indicava una piccola cappella, patronato di alcune famiglie vicane, dedicata ai SS. Ciro e Giovanni e situata al di fuori delle mura cittadine; il Vescovo Tolomeo Pentangelo agli inizi del 1500 li definiva “patroni e protettori della Città di Vico Equense”.

Fino al 1600 non si conservavano a Vico Equense reliquie dei due Santi, le quali, certamente per volere del Padre Gesuita San Francesco da Geronimo, furono donate alla nostra città il 5 maggio 1686 grazie anche all’interessamento del Vescovo di Vico Equense Monsignor Giovan Battista Repucci.

Le reliquie autentiche dei due Santi sono ora collocate parte in un cassettino con vetro sotto la statua d’argento di San Ciro, una pregevole opera di autore ignoto del XVII secolo (parte in una recente, 2008, statua d’argento di San Giovanni per opera dell’ex parroco don Fabio Savarese), parte in un reliquario d’argento: entrambe sono mostrate alla venerazione dei fedeli durante la “festa estiva” di ogni anno nella penultima domenica di agosto, a ricordo dell’arrivo in città via mare delle ossa.

PROGRAMMA

Domenica 21 Gennaio

Celebrazioni Eucaristiche ore 8-10-11,30

ore 18,00 Accoglienza della Comunità Parrocchiale di S. Ciro in Caprile – Gragnano. Tradizionale rosario cantato in napoletano in onore di San Ciro.

Celebrazione Eucaristica presieduta dal Rev. mo don Salvatore Savarese, al termine intronizzazione delle statue dei Santi Martiri.

Ogni Giorno

ore 9,00 Preghiera delie Lodi e Celebrazione Eucaristica

ore 18,00 Recita del rosario

ore 18,30 Celebrazione Eucaristica animata dalle comunità di Vico Equense

Lunedì 22 Celebrazione Eucaristica presieduta dal nostro Arcivescovo S.E. Monsignor Francesco Alfano

Martedì 23 Comunità parrocchiale di Seiano, presiede Mons Angelo Castellano

Mercoledì 24 Comunità parrocchiale di Massaquano, presiede don Salvatore Starace

Giovedì 25 Comunità parrocchiale di Pacognano e Fornacelle, presiede don Francesco Di Palma

Venerdì 26 Comunità parrocchiale di Bonea, presiede don Nino Lazzazzara

Sabato 27 Padri Minimi di San Vito

Domenica 28 Gennaio

ore 8-10-11.30 Celebrazione eucaristica

ore 18,30 Celebrazione eucaristica e benedizione dei pescatori

Lunedì 29 Gennaio

ore 9,00 Preghiera delie Lodi e Celebrazione Eucaristica

ore 18,30 Canto dei Vespro

Martedì 30 Gennaio – Vigilia della Solennità dei SS. Martiri

ore 9,00 Preghiera delie Lodi e Celebrazione Eucaristica

ore 18,30 Accoglienza della Comunità Parrocchiale di San Michele – Ticciano che offre l’olio per la lampada che arde davanti all’immagine dei Santi Patroni. Vespri Solenni.

Mercoledì 31 Gennaio

Solennità dei Santissimi CIRO e GIOVANNI

Celebrazioni Eucaristiche ore 7- 8 – 9-10-11-12

ore 15,30 Solenne Processione con la partecipazione delle Aggregazioni Laicali, delle Autorità Civili e Militari, al rientro Solenne Celebrazione Eucaristica.

ore 19.30 Solenne Canto dei Vespro e Benedizione Eucaristica

Ci guiderà nella preghiera del triduo don Carmelo Torcivia, vicario episcopale per la Pastorale dell’Arcidiocesi di Palermo

Venerdì 2 febbraio – Presentazione di Gesù al Tempio – Candelora

ore 9,00 Lodi e Celebrazione Eucaristica

ore 18,30 S. Messa e Benedizione delle Candele

Sabato 10 febbraio

ore 18,30 Celebrazione Eucaristica e amministrazione del Sacramento della Confermazione

don Ciro Esposito, parroco – don Gianluigi Persico, vice parroco

Qui di seguito una Poesia di Antonio Cavallaro:

“A Vico e tutt”e tridece Casale,

se stanno appriparà p’avvenimente:

a fin”e mese è festa patronale:

San Ciro nuosto jesce ‘nmiez”a ggente.

Quann”a fine ‘e Gennaio s’avvicina,

tòrnano a’ casa pure ll’emigrante:

da ‘a Francia, da ‘o Brasile, ‘a ll’Argentina…

Vonn’essere presente tutte quante.

Cuperte ‘e pizzo appese a ogne fenesta,

sciure, bandiere….e che bell’allummata!

S’hanno dato da fà, ‘e maste ‘e festa.

Vedisseve po’, ‘a chiesa appriparata!

E’ overo, pure a Puortece sta ‘o Santo

ca è venerato comm’a chillo ‘e Vico;

ma ‘a storia dice (e pe’ nuie è nu vanto),

ca ‘o culto nuosto è assaie, assaie chiù antico.

‘E piscature, comm’a tutte ll’anne,

vestute janche e blu, pe’ devuzione

hann’a purtà a San Ciro e San Giuvanne,

pe’ Vico, a spalla. E’ na tradizione.

San Cì! Famme sta bbona ‘a criatura!

‘A miez”a ggente, ‘a supplica ‘e na mamma,

ll’aìza ncielo cu ‘a panzella annura.

Pur’essa cu nu filo ‘e voce ‘o chiamma.

Na femmena cu ‘o chianto rutto mpietto,

‘o parla a tu e tu. Comm’a nu frato:

Màritemo, tu ‘o ssaie, sta int”a nu lietto;

fancélla ‘a grazia, s’è raccumannato!

‘E sape bbuono chille chiù ‘nfelice;

pare ca ‘e guarda ‘nfaccia a uno a uno.

Nun te preoccupà, pare che dice,

io n’aggio abbandunato maie a nisciuno.

‘A ccà e ‘a llà d”e strade, a centenare,

‘o popolo ll’accoglie a bbraccia stese,

e sott”e tracche e bbotte d”e murtare,

se va a ffà tutt”o giro d”o paese.

Nun se sparagna, ch’è, nu vecariello,

ca è stritto e s’avarria fermà ogne tanto.

‘Na mamma piglia mbraccio ‘o guagliunciello:

guarda a San Ciro, dice, e crisce santo!”

ARTICOLO-STORIA-PROGRAMMA di ENRICO DI PALMA