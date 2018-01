Conca dei Marini, il Monastero Santa Rosa conquista Forbes

🔊 Ascolta questo articolo

La Costa d’Amalfi continua ad avere grande rilievo sulla stampa estera e l’inviata di Forbes, Ann Abel, è rimasta folgorata dallo splendore dell’hotel ricavato dall’antica struttura conventuale che domina Monte San Pancrazio, a Conca de’ Marini. Il Monastero Santa Rosa, ove l’americana di origine tedesca Bianca Sharma ha ricavato camere e suite dalle celle dell’antico monastero, si è mostrata molto orgogliosa per i complimenti che riceve ogni volta dai suoi ospiti, specie se sono degli italiani a trascorrere un’esperienza piacevole nel luogo storico. Questo ha particolarmente colpito la giornalista, sua connazionale, che racconta come ormai Sharma può ritenersi una mezza italiana, data la totale immersione, sia culturale che storica, sul territorio regionale nel corso degli ultimi vent’anni.

L’articolo apparso sulla famosa rivista di economia e finanza, racconta infatti di come Bianca Sharma si è innamorata del luogo, situato nel promontorio a metà tra Positano e Amalfi. Nel lontano 2000, Bianca era in vacanza e da una barca vide “queste maestose rovine del monastero che scomparivano nella roccia”. Tale bellezza spinse verso l’acquisto della proprietà, in cui circa 12 anni fu iniziata la ristrutturazione della struttura, restituendogli gloria. L’antico monastero era infatti un hotel già negli anni venti, ma l’accoglienza era “primitiva al meglio”, come ha detto la padrona, che ha raccontato alla giornalista che c’erano solo tre bagni nell’intero complesso, mentre ora ci sono 12 stanze e 8 suite. La struttura era caduta in rovina perché la famiglia che la gestiva è scomparsa nell’ultimo secolo. Sharma ha fatto in modo di conservare l’integrità della struttura e l’atmosfera originale, avvalendosi di architetti e autorevoli fonti storiche locali, approvvigionandosi invece a Napoli e in Costiera Amalfitana per la fornitura edile e per gli arredi, mentre alcuni pezzi sono rimasti dai tempi delle suore. I luoghi sono inoltre corredati da un buon numero di foto degli anni Sessanta che ritraggono la Divina.

Non sono poi mancati i riferimenti alle tradizioni culinarie delle suore, dalla vendita di digestivi al limone alla pasticceria, con la creazione delle omonime sfogliatelle Santa Rosa, date in cestini per la colazione, rimanendo saldi allo spirito dell’antico luogo religioso, in cui resistono degli originali confessionali, dove gli ospiti sono incoraggiati a lasciare i loro commenti. L’architettura religiosa continua a delineare lo stile di questo posto, che adotta bagni in pietra di Gerusalemme. La vista e la cucina de Il Refettorio, che ha preso la sua prima stella Michelin, ha lasciato senza parole la corrispondente, che ha tra l’altro scovato una coppia di americani proporre una seria offerta per acquistare il posto. (Traduzioni di Michelangelo Nasto)