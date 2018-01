Vico Equense. Carta d’identità elettronica disponibile dal 5 febbraio. Una nuova tassa da 22 euro compresi rinnovi

🔊 Ascolta questo articolo

Vico Equense. Dal 5 febbraio 2018 anche il Comune di Vico Equense inizierà a rilasciare la Carta di Identità Elettronica (CIE), progetto che verrà attivato in tutti i comuni entro il 2018, che sostituisce a tutti gli effetti il precedente documento in formato cartaceo, come previsto dal Ministero dell’Interno.

Il nuovo documento, che ha la forma e le dimensioni di una carta di credito, non sarà rilasciato immediatamente ma in quanto stampato dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato sarà inviato per posta direttamente a casa del richiedente nell’arco di una settimana circa.

Il costo della CIE è di 22,50 euro nei casi di prima emissione e documento scaduto (scadenza entro sei mesi dalla richiesta) e 27 euro nei casi di smarrimento, furto e deterioramento. Per ottenere la carta di identità elettronica occorre: essere residenti nel Comune di Vico Equense; portare con sé una foto tessera a colori in formato cartaceo o jpg; esibire il codice fiscale.

Esprime soddisfazione il Sindaco Andrea Buonocore per la tempestività con la quale gli uffici si sono adeguati al rilascio della CIE e per questo ringrazia i funzionari addetti. Inoltre, è importante ricordare che con la nuova Carta d’Identità Elettronica i cittadini avranno anche l’occasione per esprimere il loro eventuale consenso alla donazione di organi o tessuti in caso di morte.

A far data dal 5 febbraio 2018 presso gli sportelli del Comune di Vico Equense sarà possibile richiedere l’emissione della nuova Carta d’Identità Elettronica (CIE), la quale sostituirà la carta d’identità cartacea che, salvo casi eccezionali previsti da apposite circolari ministeriali, non potrà più essere rilasciata.

I casi da comprovare, previa esibizione di idonea documentazione, sono esclusivamente e tassativamente quelli già previsti dalla circolare 4/2017 del Ministero dell’Interno del 31/03/2017: per motivi di salute, per motivi di viaggio, per motivi di consultazione elettorale, per motivi di partecipazione a concorsi o gare pubbliche.

I cittadini italiani residenti all’estero, iscritti all’A.I.R.E, potranno, invece, richiedere la CIE all’autorità consolare competente nei casi di pri- mo rilascio, deterioramento, smarrimento o furto del documento di identi cazione. La modalità di richiesta, pagamento, consegna della CIE, ed ogni altro aspetto relativo alla sua emissione da parte degli stessi Uf ci consolari saranno, in prospettiva, disciplinate congiuntamente con il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale (cit. Circolare n.4/2017 del 31/03/2017 del Ministero dell’Interno).

Il documento CIE, già predisposto per l’autenticazione in rete da parte del cittadino, consentirà la fruizione dei servizi erogati dalle PP.AA. e costituisce un “fattore abilitante” per l’acquisizione della identità digitale sul Sistema Pubblico di Identità Digitale – SPID e per la fruizione di altri servizi in Italia e in Europa.

Si precisa che il costo della nuova carta d’identità è di:

– 22,50 euro (di 16,79 euro che verranno versati al Poligra co dello Stato, per la produzione e l’invio del documento) nei casi di prima emissione, documento scaduto (scadenza entro sei mesi dalla richiesta)

– 27,00 euro (di 16,79 euro che verranno versati al Poligra co dello Stato, per la produzione e l’invio del documento) nei casi di smarrimento, furto e deterioramento.

Il documento non sarà consegnato a vista dagli uffici anagrafici: una volta allo sportello, un operatore comunale acquisirà i dati su un sistema informatico collegato con il Centro Nazionale dei Servizi Demogra ci del Ministero dell’Interno.

Terminate le operazioni, al cittadino verrà rilasciata una ricevuta che attesta l’avvenuta registrazione insieme alla prima metà del Pin e del Puk identi cativo corrispondente alla carta.

La Carta d’Identità Elettronica verrà spedita dal Poligra co dello Stato all’indirizzo indicato dall’interessato entro 6 giorni lavorativi dalla ri- chiesta, come previsto dalle norme ministeriali, insieme alla seconda parte del Pin e del Puk.

Si invita pertanto la cittadinanza a provvedere sollecitamente alla verifica dei dati di scadenza del proprio documento d’identità ed alla eventuale richiesta di rinnovo del documento in scadenza o smarrimento, in particolare quando non si disponga di altri documenti in corso di validità.

La validità della Carta di identità varia a seconda all’età del titolare ed è di:

3 anni per i minori di età inferiore a 3 anni;

5 anni per i minori di età compresa tra i 3 e i 18 anni;

10 anni per i maggiorenni.

La carta d’Identità elettronica è in formato carta di credito, in plastica, quindi più resistente ed è dotata di numerosi sistemi anticontraffazione contro il rischio del furto d’identità; alla CIE sono collegati dei servizi online, come l’anagrafe e SPID (Sistema Pubblico di Identità Digital): infatti, il nuovo documento costituisce un “fattore abilitante” per l’acquisizione di un’unica identità digitale (SPID) per l’accesso ai servizi of- ferti dalla Pubblica Amministrazione in Italia ed in Europa.

La CIE, inoltre, è valida per viaggiare in tutti i paesi europei e sarà anche possibile registrarsi come donatore organi.