Rassegna teatrale “Enzo Sarno”, l’omaggio al grande Eduardo

La compagnia dell’associazione Atellana metterà in scena “Natale in casa Cupiello”, l’opera del celeberrimo regista attore e drammaturgo napoletano forse più amata dal pubblico. Regia di Costantino Amatruda. Appuntamento a Maiori domenica 21, sabato 27 e domenica 28 gennaio

Il sesto appuntamento della rassegna teatrale dedicata ad “Enzo Sarno” coinciderà con un omaggio dell’intera Costiera al grande Eduardo De Filippo. La compagnia allestita dall’Associazione Atellana, formata da attori provenienti dai diversi paesi della Costa d’Amalfi metterà in scena “Natale in casa Cupiello”, commedia in tre atti, forse l’opera più nota ed amata di uno dei pochi rappresentanti della cultura italiana (è stato regista, attore, drammaturgo, intellettuale), conosciuto ed apprezzato in tutto il mondo quale è Eduardo. Un banco di prova da far tremare le gambe insomma.

La rilettura di uno dei suoi capolavori, andrà in scena a Maiori presso la sala Polifunzionale l’“Incontro” domenica 21, sabato 27 e domenica 28 gennaio alle ore 20.00, sarà quanto più fedele possibile all’originale come ha avuto modo di spiegare il regista Costantino Amatruda. La scelta dell’opera non è stata casuale, ma dettata dalla consapevolezza che Enzo Sarno, del teatro eduardiano, è stato estimatore assoluto nonché cultore sopraffino.

La compagnia teatrale di respiro intercostiero si è arricchita quest’anno della presenza di Riccardo Buonsostegni, capocomico della celebre compagnia teatrale “Tommaso Aniello” di Amalfi che interpreterà Luca Cupiello. M. Claudia Di Lauro invece sarà Concetta, mentre Gaetano Di Lieto si calerà nella divertentissima parte di Nennillo. Domenico Bottino da Atrani impersonerà Zio Pasqualino, Angela Di Lieto sarà Ninuccia, Franco Cioffi (della compagnia teatrale “La Ribalta” di Ravello) il marito tradito Nicola Percuoco. L’amalfitano Giovanni Torre vestirà i panni del tormentato amante Vittorio Elia. Menzione anche per gli altri interpreti. Martino Abbate sarà Raffaele il portiere, Assunta Savastano Olga Pastorelli, Nicola Gambardella Luigi Pastorelli, Simona Staiano Donna Carmela, Simone Gambardella Alberto, Margherita di Lieto Armida, M.Cristina Della Mura Rita e Manuel Della Mura Mario.