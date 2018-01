Cava de Tirreni abbattimento e arresti per la donna che non voleva lasciare la sua casa

🔊 Ascolta questo articolo

Cava de’ Tirreni. Non solo vedrà abbattere la sua casa abusiva, ma dovrà scontare anche una condanna a tre anni agli arresti domiciliari, se il giudice non accetterà di commutare la pena in ore di volontariato presso i servizi sociali. E così dopo le ruspe, per il popolo degli abusivi cosiddetti di necessità (abusi per la realizzazione della prima casa) arrivano anche i primi provvedimenti di restrizione della libertà. La storia è simile a quella di tante altre famiglie cavesi che vivono in immobili abusivi, con un esito ancora più drammatico. La protagonista è una signora cavese, C.L. che vive in una casa, costruita con i sacrifici di una vita, in località San Felice a Sant’Anna, frazione fortemente segnata dal fenomeno degli abusi ed ancora di più da quello degli abbattimenti. La donna, a cui è intestata l’abitazione abusiva, ha dovuto subire diverse denunce per aver più volte violato i sigilli che la polizia locale opponeva alla sua costruzione. Oggi, al termine dell’iter giudiziario, è arrivato il verdetto. La signora, difesa dall’avvocato Pasquale Adinolfi, è stata condannata a più di tre anni e quindi non ha potuto beneficiare della pena sospesa, ma le sono stati accordati gli arresti domiciliari. Il suo legale, almeno per il momento, è riuscito a bloccare l’esecuzione della pena, facendo istanza al tribunale di sorveglianza e chiedendo la possibilità di commutare la condanna in prestazioni sociali.

La notizia del primo provvedimento restrittivo per un caso di abusivismo ha gettato nello sconforto il cosiddetto popolo degli abusivi. Nelle prossime ore sono, infatti, in programma nuovi sgomberi e altrettanti abbattimenti. Sono oltre novecento gli immobili abusivi e quasi duemila le famiglie che rischiano di finire in strada. «Ogni giorno a Cava viene abbattuta una casa interviene Matteo Monetta, del movimento Amiamo Cava ora si parla addirittura di sgomberi. La cosa grave è che nessuno fa niente. Solo ora con l’avvicinarsi delle elezioni fanno promesse, ma sono solo promesse. Ripeto non si fa nulla. Spero solo che finalmente i cittadini cavesi aprano gli occhi».

Per la rappresentante del popolo degli abusivi di necessità Pina Fariello, ribattezzata la pasionaria, occorre colpire i potenti: «Occorre colpire i potenti dice abbattere le loro case abusive. Tra coloro che siedono in consiglio comunale ci sono tanti che hanno costruzioni abusive. Perché non vengono abbattute? Perché vengono abbattute solo quelle della povera gente».

Impossibile abbattere tutti gli immobili abusivi, c’è necessità di un nuovo condono per Alfonso Senatore, coordinatore provinciale e delegato alla sicurezza di Meridione Nazionale. «Purtroppo viviamo in un’epoca di grande ipocrisia. In politica non si fa niente esordisce Senatore – Non si fa altro che parlare a vuoto. La soluzione logica, ma impossibile, di questo problema dovrebbe essere l’abbattimento di tutti gli abusi edilizi: una nuova Hiroshima e Nagasaki. Ma non è possibile. E allora per fronteggiare coloro che dicono che il condono non si può avviare perché diseducativo ed incentiva gli abusi, mi sono fatto promotore, insieme ai professori luminari di diritto, Aricò e Di Lieto, di una legge che non consentirebbe ma più a nessuno di edificare abusivamente. Una legge che avrebbe condonato solo le case di prima necessità, le prime case, ed avrebbe escluso quelle realizzate dalla criminalità. Nessun partito ha voluto presentarla. Nessun parlamentare ha voluto almeno leggerne il testo. Sono capaci a fine mese solo di rubarsi lo stipendio» Simona Chiariello , Il Mattino