Ravello Villa Cimbrone senza acqua, Vuilleumier denuncia l’ Ausino

Ravello, Costiera amalfitana. Si inaspriscono i toni fra Villa Cimbrone e la società Ausino di Cava de Tirreni , gestore del servizio idrico, fognario e di depurazione in Costa d’ Amalfi e parte della provincia di Salerno. L’Ausino ha staccato l’acqua alla famosa struttura, costringendola a chiudere. Giorgio Vuilleumier, dopo la replica dell’ Ausino a un suo intervento, nel quale sosteneva che ci sono 37 mila euro di pregressi, ha presentato una denuncia alla Procura della Repubblica, sostenendo di nuovo che si tratta del mancato pagamento di servizi non resi, come è noto la tassa per la depurazione, secondo una sentenza della Corte Costituzionale, non dovrebbe essere pagata in mancanza del servizio, che a Ravello non c’è. Per questo l’avvocato Anna Lisa Buonadonna che ha presentato querela. Uno scontro duro , con un appello anche alla Regione Campania a Napoli per poter riaprire la famosa struttura , l’Ausino ribatte e annuncia anche altri distacchi «Il signor Giorgio Vuilleumier, legale rappresentante dell’attività, da anni, ha cumulato un debito elevato non pagando le fatture entro i termini di scadenza. Periodicamente, a seguito di solleciti di pagamento, egli ha versato delle somme, determinate secondo propri arbitrari criteri, che nel tempo hanno reso la debitoria non più sostenibile. Quindi, dopo aver invitato la società a pagare il debito cumulato minacciando il distacco ed assegnando un congruo lasso temporale per consentire il pagamento, si è dovuto effettuare il distacco, al quale l’utente non si è opposto, in quanto operato nella piena legalità. Relativamente al canone per la depurazione, si fa presente che in tariffa vengono ribaltati solo i servizi effettivamente prestati, che altrimenti non troverebbero copertura economica».