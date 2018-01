🔊 Ascolta questo articolo

Napoli . Baby gang scatenate, anche donne. Sassi contro carabinieri per i falò di Sant’Antonio

Non poteva mancare la «quota rosa» del bullismo minorile napoletano. Una presenza femminile, in uno scenario dove le imprese del branco ormai fanno notizia all’ordine del giorno. Non poteva mancare una ragazza, una tipa di 17 anni e che ora si trova a rispondere di lesioni nei confronti di un’altra coetanea: la 17enne è stata interrogata pochi giorni fa dal pm minorile che indaga su episodi legati al branco. Incensurata, non ancora maggiorenne, espressione di una famiglia estranea a fatti criminali, destinata a sostenere un probabile processo per aver ferito una coetanea. Avrebbe spinto e picchiato un’altra ragazza, al termine di una mattinata trascorsa sulle scale della Circumvesuviana di San Giovanni, scandita da offese e tentativi di sgambetto ai danni di studenti e ragazzi del posto.

Ma le babygang non si sono fermate. Sassi e bottiglie contro le forze dell’ordine, momenti di tensione in diverse aree della città, una funzionaria di polizia, due agenti e un carabiniere contusi per i falò legati alla ricorrenza di Sant’Antonio Abate. In Piazza Sanità vi è stato l’intervento delle forze dell’ordine e si è registrato un lancio di sassi e di altri oggetti. Al Vasto un gruppo di ragazzi ha «requisto» una strada e scagliato sassi contro una volante della polizia.

Intanto c’è una novità degna di rilievo che emerge dal seno delle indagini relative all’aggressione ai danni di Arturo, studente 17enne del liceo Cuoco, ferito con oltre venti coltellate da almeno quattro ragazzini. Dopo l’arresto del 15enne F.C. e dopo la decisione di iscrivere nel registro degli indagati un suo amico di 17 anni (fermato e rilasciato lo scorso 24 dicembre nel giro di un paio di ore, grazie all’alibi di ferro che lo ha scagionato), c’è un possibile passo in avanti: la Procura dei minori ha notificato un invito a comparire nei confronti di un terzo minore, anche in questo caso ritenuto legato alla cerchia di amici di F.C. È indagato per concorso in tentato omicidio e sarà interrogato nelle prossime ore, nel tentativo di chiarire alcuni punti rimasti oscuri rispetto all’aggressione dello scorso 18 dicembre. Tre indagati, dunque, di cui uno in cella in un istituto minorile; uno a piede libero (parliamo dell’aspirante artigiano della bottega di pastori di Ferrigno) e un terzo soggetto sotto accusa: avrebbe fatto parte dello stesso gruppetto e probabilmente – secondo le ipotesi della Procura – era uno di quei ragazzini immortalati in un video ricavato dalle telecamere di alcuni negozi in via Foria.

Un punto di chiarezza nelle indagini sull’aggressione di Arturo, al quale faranno seguito nei prossimi giorni altri inviti a comparire con altre iscrizioni nel registro degli indagati. Ed è facile immaginare che la Procura dei minori ipotizzi anche l’accusa di tentata rapina del cellulare di Arturo, una sorte di movente economico che potrebbe aver fatto da detonatore della violenza cieca riservata allo studente del Cuoco. Ma torniamo al caso della ragazza indagata per lesioni.

Difesa dal penalista napoletano Carmine Ippolito, la ragazza pochi giorni fa è stata interrogata dal pm dei Colli Aminei Fabrizia Pavani, negando di aver svolto un ruolo da capobranco: ha spiegato di essere venuta alle mani con un’altra ragazza, respingendo in modo categorico logiche di appartenenza a gruppi organizzati.

Una vicenda che risale a qualche mese fa, a settembre, nei pressi della scala d’acciaio che collega i binari della circumvesuviana di San Giovanni a Teduccio, dove la studentessa avrebbe agito in branco, assieme al proprio gruppetto di amici.

Tutti originari di Ponticelli, avrebbero colpito in trasferta, collocandosi sulla parte alta delle scale che fanno da ponte tra un binario e l’altro, con un crescendo di provocazioni: prima le offese gratuite ai passeggeri, la tensione che sale fino a quando il gruppetto prende di mira altri studenti. E a svolgere un ruolo da protagonista – secondo la ricostruzione delle forze dell’ordine – sarebbe stata proprio la ragazza. In sintesi, avrebbe preso di mira alcune coetanee, con una serie di offese che hanno scatenato una girandola di violenza. Decisivo l’intervento della polizia ma anche la denuncia della parte offesa. Riflettori puntati nei confronti di un gruppo di ragazzi e ragazze, dove lei – la studentessa di 17 anni – avrebbe assunto un atteggiamento da leader. Ci furono sgambetti, offese, tentativi di attaccare briga. Insomma, il gruppo cercava rogne. Passarono tre ragazze, stavano tornando a casa dopo essere uscite dal vagone della Circum, furono prese di mira. Risate di scherno, poi la 17enne di Ponticelli che assume un atteggiamento sempre più provocatorio. «Sì, è vero, si è trattato di una lite – ha spiegato al pm la ragazzina indagata – un episodio finito in quel momento». Leandro del Gaudio, Il Mattino