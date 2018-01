Napoli. PAN/Palazzo Arti Napoli. “L’ARTE E LA CITTA'” nelle foto di Nando Calabrese.

Tweet on Twitter

Articolo di Maurizio Vitiello – Nando Calabrese insegue con l’occhio fotografico l’anima della città attraverso gli sguardi degli artisti tra scorci di palazzi napoletani, conosciuti o poco frequentati.

“L’ARTE E LA CITTA’ è la seconda personale di Nando Calabrese, ospitata dal PAN|Palazzo delle Arti Napoli dal 27 gennaio al 12 febbraio 2018, che, sicuramente, sarà visitata da “addetti ai lavori” e da tutti quegli artisti e quelle artiste “sfuggiti” alla sua macchina fotografica.

In esposizione 30 scatti che presentano scorci di antichi edifici cittadini selezionati dall’architetto Sergio Attanasio, Presidente dell’associazione “Palazzi Napoletani” ed eccellente esperto indiscusso del settore.

In linea con la produzione fotografica dell’autore, questa mostra propone una serie di foto che hanno come denominatore comune l’inserimento, in uno sfondo costituito da angoli, scale, scorci di palazzi napoletani, di immagini di artisti e opere d’arte contemporanea.

Questa gran bella mostra è stata promossa dall’associazione TempoLibero e curata dal critico Antonella Nigro.

Un intreccio di luoghi della città – con le sue caratteristiche, le sue luci e le sue ombre – e immagini di sculture, pitture, fotografie di autori tra i più noti dello scenario artistico cittadino: Ahmad Alaa Eddin | Vincenzo Aulitto| Mathetlda Balatresi | Celesta Bufano | Alessia Cattaneo Della Volta| Marisa Ciardiello | Anna Luisa e Rosaria Corcione | Laura Cristinzio | Riccardo Dalisi | Armando De Stefano | Gerardo Di Fiore | Francesca Di Martino | Lello Esposito | Rosaria Iazzetta | Nicca Iovinella | Pietro Loffredo | Rosaria Matarese | Rosa Panaro | Gloria Pastore | Aulo Pedicini | Mario Persico | Giuseppe Pirozzi | Tommaso Pirretti | Gianni Pisani | Rezzuti – Scolavino | Sergio Riccio | Mimma Russo | Tony Stefanucci | Ernesto Terlizzi | Marianna Troise.

Come nell’incipit del film di Ozpetec, così in una foto di Calabrese l’immagine della scala di Palazzo Mannajuolo accoglie l’opera e il volto di Rosaria Matarese.

Socio di TempoLibero, l’associazione che promuove e organizza la mostra, Nando Calabrese è un imprenditore con la passione della fotografia: ha sempre “raccontato” mostre d’arte ed eventi culturali promossi dal sodalizio di cui cura anche il sito web.

Col tempo, la sua presenza è diventata una costante di tantissime mostre napoletane e questa frequentazione con arte e artisti ha sicuramente ispirato l’idea di questa mostra.

Il vernissage della mostra avrà luogo il 27 gennaio 2018, alle ore 17,30, al PAN | Palazzo delle Arti Napoli e durante la serata sarà proiettato anche il video “L’arte e la città” realizzato da Nando Calabrese con la consulenza di Sergio Attanasio per le immagini e del maestro Stefano Sovrani per la colonna sonora.

Il catalogo è edito da Artstudiopaparo e annovera testi di Sergio Attanasio, Nino Daniele, Clorinda Irace, Antonella Nigro.

Che dire dinnanzi a queste firme e a queste foto che viaggiano in una Napoli che è l’unica città-mondo …; ogni volta Napoli stupisce, ha così tanti caratteri creativi, che non sarà mai vinta, nonostante tutto e tutti.

Fotografare Napoli è uno sceltissimo tempo che appartiene all’astrazione e Nando Calabrese è rapido a stare su in cima alle possibilità di quest’iperbolica astrazione.

Assolutamente, da vedere; assolutamente da non mancare.

Maurizio Vitiello,

sociologo e critico d’arte, napoletano per fortuna divina.