Al via, a Cava de’ Tirreni, l’Open day del Liceo De Filippis-Galdi

Due giornate all’insegna della cultura e dell’arte

per descrivere l’offerta formativa

Anche quest’ anno l’Istituto di Istruzione Superiore De Filippis-Galdi, retto dalla Dirigente scolastica, prof.ssa Ester Cherri, è pronto ad accogliere i ragazzi dell’ultimo anno della scuola media inferiore ed i loro genitori. Lo farà come sempre con entusiasmo e competenza nei giorni 20 e 21 gennaio 2018, dalle ore 10 alle ore 19, offrendo performance attinenti a tutte le aree di indirizzo, come rivisitazioni di tragedie greche o di opere letterarie, giochi linguistici, concerti e lezioni di strumento, esercitazioni laboratoriali di scienze e cucina molecolare, esibizioni di ginnastica ritmica e danza latino-americana, animazione didattica per insegnare ad emozionare.

L’Istituto, che comprende due realtà scolastiche storiche del territorio, il Liceo Classico Marco Galdi e l’antico Istituto Magistrale Federico De Filippis, contempla, nella sede di via Gaetano Filangieri, tre importanti indirizzi: Scienze umane, Scienze umane con opzione Economico sociale, e Linguistico.

Il Liceo delle Scienze umane, in particolare, ha meritatamente guadagnato il primo posto come istituto più efficiente e valido nella provincia di Salerno.

L’Agenzia EDUSCOPIO, realizzata dalla Fondazione Agnelli allo scopo di confrontare e valutare la capacità delle scuole nel preparare i propri studenti all’Università, ne ha riscontrato, così, le indubbie qualità perché si è distinto per qualità didattica, ambiente sano e protetto, preparazione degli alunni in uscita, ragguardevole.

Questo indirizzo annovera, fra le discipline di studio, ambiti sicuramente affascinanti come la psicologia, la sociologia e l’antropologia. Il percorso di studi offre una preparazione efficiente ed efficace per intraprendere qualsiasi facoltà universitaria ; il curriculum è ricco di discipline idonee ad

avere una preparazione valida sia nell’ambito scientifico che in quello più prettamente umanistico.

L’indirizzo economico-sociale, poi, rappresenta una variante moderna e particolarmente significativa al liceo delle scienze umane : il curriculum comprende lo studio sistematico di due lingue europee , del diritto e dell’economia. È utile ricordare che tutte le professioni legate all’ambito economico, secondo l’ISTAT, sono richieste in modo particolare. Il liceo economico-sociale garantisce una base fruibile e particolarmente efficace per dirigersi in tal senso dopo la fine degli studi. Ciò non significa che gli allievi del liceo economico non possano affrontare qualsiasi percorso universitario con successo.

Il Liceo linguistico, poi, vanta una robusta preparazione per diventare protagonisti attivi e competenti nel mondo globalizzato e multiculturale in cui viviamo. Garantisce il conseguimento di certificazioni in lingua straniera: inglese, francese, tedesco e spagnolo e, da quest’anno, anche in russo, lingua studiata solo al De Filippis, nella provincia di Salerno.

In via Raffaele Senatore, invece, ha sede il Liceo Marco Galdi, con gli indirizzi Classico e Musicale..

Lo studio della civiltà greca e latina permette agli alunni di costruire un solido bagaglio culturale, sviluppando competenze logico-espressive di alto livello. Lo studio della matematica, inoltre, prevede ore di lezione di potenziamento e la collaborazione con il Dipartimento di Matematica dell’Ateneo di Perugia, dall’anno scolastico 2005-06, per realizzare il Progetto “Matematica e Realtà”. Attivati anche corsi di Matematica di preparazione al superamento dei test d’ingresso universitari. Vi sono, inoltre, corsi di approfondimento di logica, biologia (già nel primo biennio) e di chimica in convenzione col Dipartimento di Farmacia dell’Ateneo di Salerno.

Il Liceo Musicale, infine, attivo da quattro anni, in convenzione con il Conservatorio G. Martucci di Salerno, accoglie, previa selezione, gli adolescenti che suonano da principianti uno o più strumenti ( ad es. chitarra, pianoforte, violino, flauto, etc.) o vogliono coltivare le loro attitudini artistiche. Per cinque giorni a settimana gli insegnamenti delle discipline di base del curriculo liceale si svolgono in mattinata; in orario pomeridiano è invece previsto lo studio delle materie specifiche di dirizzo ( esecuzione ed interpretazione, canto, musica d’insieme, ecc.) Il diploma di Liceo Musicale consente l’accesso sia ai corsi AFAM (Alta Formazione Artistica Musicale), sia a tutte le altre facoltà universitarie. Il nuovo indirizzo di studi offre ai giovani l’opportunità di mettere alla prova il loro talento, anche in prospettiva di una futura carriera nel mondo dello spettacolo. Nel corso dell’anno scolastico, gli alunni, guidati dai loro docenti, si esibiscono in saggi musicali e in concerti pubblici.

In entrambe le sedi, la scuola promuove due test-center per le certificazioni informatiche ECDL e EIPASS e, quale centro di inclusione territoriale, da anni si pone come scuola di riferimento per l’offerta didattica riservata agli studenti con bisogni educativi speciali.