Capri vento con onde alte 4 metri, stop alle via mare con Sorrento. Alberosu bus, black out a Marina Grande

Tweet on Twitter

Share on Facebook

🔊 Ascolta questo articolo

Capri vento tempesta la costa onde alte 4 metri, interrotti collegamenti via mare con Sorrento e Napoli . Cade anche albero che sfiora bus Atac , si registra anche un black out in serata a Marina Grande. Foto dal Faro di Punta Carena e e dei fortini ad Anacapri GUARDA QUI VIDEO