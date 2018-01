Doping, Benevento choc: Fabio Lucioni squalificato per un anno perché risultato positivo al Clostebol

🔊 Ascolta questo articolo

Proprio quando il suo campionato pareva si stesse raddrizzando, il Benevento incassa un altro colpo durissimo. La Prima Sezione del Tribunale nazionale antidoping ha accolto pienamente la richiesta della Procura e ha squalificato per 12 mesi Fabio Lucioni. Il capitano delle due promozioni di fila era stato trovato positivo al Clostebol (uno steroide androgeno di natura esogena) in seguito ad un controllo successivo al match contro il Torino del 10 settembre 2017. «La tesi difensiva è stata parzialmente accolta – ha spiegato il legale del calciatore, l’avvocato salentino Saverio Sticchi Damiani – ed è stata applicata la sanzione minima, ma non hanno escluso completamente la responsabilità. Ricorso? Sì, ci stiamo pensando, aspettiamo le motivazioni e valuteremo». I magistrati hanno dunque accertato che non c’è stato dolo da parte di Lucioni e che da parte sua non c’è stato alcun tentativo di imbrogliare: il giocatore aveva già spiegato che lo spray cicatrizzante che conteneva la sostanza proibita (il Trofodermin, farmaco di uso comune) gli era stato somministrato dal medicosociale Walter Giorgione (squalificato a sua volta per 4 anni) al termine di un allenamento per curare un’abrasione alla gamba. Lo stesso Giorgione aveva ammesso la sua “leggerezza”, accollandosi la responsabilità. «Temevo questa squalifica – ha spiegato Oreste Vigorito – e siamo molto tristi. Lucioni è un professionista serio e pulito, uno che a 30 anni ha conosciuto la serie A dopo averla inseguita con tutte le sue forze. Credo che certe cose andrebbero valutate quando si applicano con rigidità certe sentenze. Lucioni è innocente – ha aggiunto il presidente – sono pronto a metterci la mano sul fuoco. La pena andava inflitta solo al vero colpevole e cioè al medico, unico responsabile di questa storia. Oltre ad una beffa, questo per noi è un danno patrimoniale consistente, perché ci tocca sostituire uni giocatore troppo importante per noi». Acclarata la credibilità di Lucioni il Tribunale ha ragionato allo stesso modo della Procura antidoping, partendo dalla pena massima (4 anni) per poi ridurla a 2 per mancanza di intenzionalità ed ulteriormente abbassarla ad un anno per non aver agito con negligenza significativa. Riconosciuta quindi solo la colpa lieve per essersi affidato al medico sociale per un’esigenza terapeutica reale (fatto che ha avuto un ruolo rilevante nella dinamica dell’assunzione) senza tuttavia aver chiesto a costui specifiche informazioni sul farmaco. «Non mi sarei mai aspettato – ha commentato a caldo Lucioni, che potrà tornare in campo a partire dal 15ottobre 2018, sottratti i tre mesi già scontati – che dopo l’ammissione di colpa da parte del dottore mi venisse dato un anno di squalifica. Non siamo venuti con l’idea di prenderci gioco della commissione giudicante, ma con l’intento di far emergere la verità. Il messaggio purtroppo non è passato e mi dispiace. Stavo vedendo la luce in fondo al tunnel (i termini della sospensione cautelativa erano scaduti e così il capitano aveva giocato le ultime tre gare contro Genoa, Chievo e Samp, permettendo al Benevento di conquistare 6 punti e una sconfitta a tempo scaduto) e ora dovrò farmi forza con i miei compagni e la mia famiglia. Ora spero nel ricorso e nel mio avvocato, saprà lui cosa fare». Sticchi Damiani ha 30 giorni di tempo per inoltrare appello dinanzi alla Seconda Sezione del Tna. I tempi, purtroppo, non saranno brevissimi. (Luigi Trusio – Il Mattino)