Simone Verdi dice no al Napoli: «Non me la sento di venire. Finirò la stagione al Bologna»

Farsa e melodramma. Più un tocco di giallo, perché sembra strano che qualcuno che magari adesso, a gennaio, con la miccia accesa del fair play finanziario, non può fare operazioni particolarmente costose, non abbia recitato la sua parte. Maurizio Sarri col sopracciglio altissimo, Cristiano Giuntoli che si gratta la zucca molto preoccupato, Aurelio De Laurentiis che non sa con chi prendersela per tutto il tempo che ha perso. Non è una delle giornate migliori per il Napoli che resta con un pugno di mosche. «Preferisco di no». Il gran rifiuto di Simone Verdi è una piccola riedizione della rinuncia di Celestino V: non si è ben capito se lo abbia fatto per mancanza di coraggio o per attaccamento reale alla maglia rossoblù. Di sicuro, lasciano perplessi le sue parole: «Già a dicembre avevo detto che non mi sarei voluto muovere». Chissà perché a Giuntoli il suo agente Orgnoni ha raccontato sempre esattamente il contrario. Ovvero che l’operazione si poteva fare e che Verdi, dolente o nolente, avrebbe accettato. Anche perché c’era pure una intesa: quattro anni e mezzo di contratto a 1,8 milioni a stagione. Non è così. E nel burrone ci finisce il Napoli. Non certo il Bologna e neppure l’attaccante. Il 28 gennaio, quando i rossoblù saranno al San Paolo, facile immaginare il clima da «20 aprile del ‘79». Difficilmente ci sarà qualcuno che, come allora, prenderà un aereo per sorvolare lo stadio con la scritta «Non sei degno di noi». Quel giorno il destinatario era Paolo Rossi. Da Rossi a Verdi, facile l’ironia. Una farsa, certo. A sentire prima l’ad del Bologna Fenucci e poi il procuratore di Verdi, Orgnoni. Fenucci, parlando da Casteldebole, spiega: «Non c’era nessuna delle tre condizioni per dare il via all’operazione: non c’era l’accordo economico con il Napoli, non c’era il sì del calciatore e non c’era neppure il sostituto». In realtà il Napoli aveva l’ok per il trasferimento a titolo definitivo per 20 milioni di euro, più due milioni e mezzo di bonus legati persino alla vittoria dello scudettoa maggio. Orgnoni fa peggio, per quanto complicato. «La vera ragione del rifiuto di Verdi a un suo trasferimento è personale: già a dicembre, quando gli era stata paventata la possibilità di lasciare Bologna a gennaio, aveva respinto la proposta. Ha voglia di finire la stagione a Bologna per continuare il suo percorso di crescita. A Simone piace stare a Bologna. La scelta non è tecnica, non aveva di paura di andare lì e non giocare e molti giudizi in questo senso mi hanno un filo infastidito. Lui ha raggiunto una sua serenità. Ipotesi Inter per giugno? Ci sono stati alcuni sondaggi di alcune società italiane, ma sono stati solo sondaggi…». Insomma, non c’era bisogno di attendere il suo ritorno da Dubai, è stato superflua persino la chiamata di Sarri che per due volte ha contattato in prima persona il calciatore (dalla serie: «Io non mi occupo mai del mercato»). Il dado era tratto da tempo. A sentir loro. In realtà tutto è stato in bilico fino a poche ore prima del grande no. Perché il Bologna avrebbe realizzato una super plusvalenza (quasi 18 milioni) e aveva anche il sostituto: Manolo Gabbiadini. E perché anche Orgnoni avrebbe portato a piedi il suo assistito. La vicenda prende la piega del melodramma quando è Simone Verdi a fare il riepilogo della storia. «Non è stato un no al Napoli, io non avevo l’intenzione di lasciare il Bologna a gennaio. L’offerta mi ha lusingato, è normale avere tentennamenti, ma poi sono tornato sui miei passi». Non è finita. «I tifosi del Napoli mi hanno fatto sentire il loro calore e li ringrazio, ma in questo momento non avevo intenzione di interrompere il mio percorso di crescita. Ci sono stati momenti in cui la consapevolezza di essere cercato dalla prima della classe mi ha tentato, ma ho scelto con molta serenità di rimanere a Bologna per continuare a migliorare. Il Bologna è la squadra che ha creduto in me fino alla fine, glielo dovevo». E Verdi svela: «Devo ringraziare il ds del Napoli, Giuntoli, perché ha provato in tutti i modi a convincermi, ma io sono rimasto della mia idea, e così il mister Sarri, con cui ho parlato lunedì. In questo momento non ce l’avrei fatta a lasciare Bologna e il mister ha capito le mie motivazioni e il fatto che voglio crescere qui», ha raccontato. Ci hanno provato anche Tonelli e Sepe a fargli cambiare idea. «Mi hanno detto: dai, non fare il fenomeno. Ma è stato tutto inutile», svela ancora. Insomma, tutti sapevano tutto, ma si è andati avanti fino alla fine. C’è poi un altro aspetto: la fidanzata non gradiva «il salto» a Napoli, preferendo la dimensione più umana della città Dotta e Grassa. Peraltro, Verdi è convinto che l’ambiente di Napoli non è così differente da quello di Castellammare di Stabia. Nel gennaio del 2013, serie B, il tecnico Braglia puntò sull’allora ventenne che Milan e Torino avevano in compartecipazione. Ebbene, al di là dell’esordio con assist per Suciu in occasione del successo per 2-1 a Vicenza, disputò una stagione anonima. Molto contestato. Insomma, l’armonia che regna attorno a lui a Bologna probabilmente non ha prezzo. O forse ce l’ha. Basterà attendere giugno. (Pino Taormina – Il Mattino)