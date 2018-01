Tweet on Twitter

Positano la bellezza del mare d’inverno e della passeggiata a Fornillo, domani arriva mareggiata FOTO VIDEO. Una passeggiata nella perla della Costiera d’ Amalfi , illuminata dal sole, da Fornillo, dove abbiamo avuto il piacere di vedere il ristorante dei Fusaro aperto fino al 31 gennaio , fino al molo sulla pagina facebook di Positanonews. La foto di apertura è di Fabio Fusco, il video Michele Cinque . Domani si prevede una bella mareggiata che potrebbe pulire la spiaggia, sarà uno spettacolo per chi vuole si potrà ammirare dal bar Paradise di Elio Rispoli e al Ristorante La Cambusa, il 20 ci sarà anche una gran festa la sera, mentre il 19 tombolata divertente alla Tagliata tutti gli appuntamenti nella sezione eventi Costiera amalfitana di Positanonews . Nella foto a fianco al Ristorante Il Fornillo: Beauty in Positano California and Kansas kristi, Valerie,kelli