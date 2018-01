🔊 Ascolta questo articolo

Agerola 100 mila presenze. Naclerio “Turismo in crescita strepitosa”. E funziona anche d’inverno, mentre in Costiera amalfitana, con le perle Positano e Ravello semi chiuse, salvo Amalfi che ha un programma di turnazione, d’inverno si boccheggia. Qui troviamo attività ricettive e ristoranti aperti tutto l’anno. Chiediamo all’assessore al turismo Tommaso Naclerio i numeri di questa crescita strepitosa “E’ un dato straordinario registrato ad Agerola nel 2017 +34% di presenze turistiche. Quasi 100.000 presenze turistiche registrate quest’anno. Un’economia che si genera intorno al turismo, con la presenza ormai di quasi 150 strutture alberghiere ed extralberghiere.” Quale è il segreto? “Il boom del turismo escursionistico, l’impegno dell’amministrazione del sindaco Luca Mascolo a creare iniziative e promuovere il territorio, un lavoro enorme pubblico-privati e la bellezza della nostra terra con le sue risorse enogastronomiche e paesaggistiche”. In particolare molto ha fatto anche il Sentiero degli Dei da Agerola verso Praiano e Positano e un’accoglienza che Agerola ha sempre avuto nel suo dna, come pure nel dna gli agerolesi hanno una grande volontà e un grande impegno nel mondo del lavoro.