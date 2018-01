Massa Lubrense, denunciati due giovani di Sorrento: erano in possesso di 4 panetti di hashish

Tweet on Twitter

Massa Lubrense. Operazione dei Carabinieri della Compagnia di Sorrento. Sono stati fermati e denunciati, infatti, due giovani a Sant’Agata sui due Golfi, entrambi originari di Sorrento, che erano in possesso di ben 4 panetti di hashish. Si tratta di un 21enne che era già noto alle forze dell’ordine e un 19enne incensurato. I ragazzi sono stati perquisiti mentre erano nella propria abitazione: erano in possesso di ben 365 grammi di hashish, di un bilancino di precisione e di altri materiali utili per la vendita.