Praiano, lavori agli impianti Enel: alcune zone senza elettricità

Lavori agli impianti Enel a Praiano. Ecco perché giovedì 18 gennaio, dalle ore 9,30 alle ore 16,30, mancherà la corrente elettrica in alcune zone.

Le vie interessate (intervalli dei civici “da” “a” raggruppati per pari elo dispari) sono:

v Capriglione g 1, da 11 a 13, da 25 a – v Marconi 2

29, 33, 39, da 43 a 45, da 49 a 61, da – v Masa sn 61b a 69, da 73 a 75, 79

v Capriglione 9 da Za a 4, da 36 a 38, 48, 54, da 66 a 68, 72, da 80 a 82, 182

-v Masa 2, da 1 a 7, 11, da 19 a 23, 27, da 31 a 37, da 47 a 49, 65

v s Nicola 6, da 10 312, 16

v Rezzola sn, 1, da 43 a 49

v casa Rispoli da 1 a 3

v Rezzola da 20 a 32

v s Gennaro sn

v s Gennaro 1

v s Nicola 9

Per informazioni sui lavori programmati o più in generale sulle interruzioni del servizio potete consultare il sito

e-distribuzione.it oppure inviare un SMS al numero 3202041500 riportando il codice POD(ITOO1E…)

presente in bolletta, oppure scaricare e consultare la App gratuita per Smartphone “Guasti e-distribuzione”.

Per segnalare un guasto potete invece rivolgervi al Numero Verde 803.500.