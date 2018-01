Busto Arsizio (VA). Palazzo Cicogna. “Icone bizantine e arte moderna in dialogo”.

Tweet on Twitter

Articolo di Maurizio Vitiello – Su “Icone bizantine e arte moderna in dialogo”.

Il 20 gennaio 2018, alle ore 18, a Palazzo Cicogna si inaugurerà la mostra dal titolo “Icone bizantine e arte moderna in dialogo” in cui le icone verranno messe a confronto con alcune opere di arte contemporanea del museo.

La mostra è promossa dall’Associazione di iconografia cristiana San Giuseppe con il patrocinio e in collaborazione con il Comune di Busto Arsizio.

La mostra si propone come ideale seguito della precedente esposizione tenutasi a Palazzo Cicogna nel 2013/2014,“Icona, ponte tra Oriente e Occidente”, in cui erano state messe a confronto opere di arte sacra delle Civiche Raccolte con le icone bizantine.

Questo nuovo dialogo tra opere mostrerà come ciò che accomuna maggiormente queste due forme artistiche sia l’aspetto simbolico.

L’obiettivo dell’associazione di iconografia cristiana San Giuseppe è quello di diffondere la cultura dell’icona e farne conoscere l’essenza stessa e di sottolineare che le icone non sono condizionate dall’aspetto estetico e formale, ma, esclusivamente, da quello teologico, simbolico e spirituale.

Saranno presenti opere della collezione permanente di Palazzo Cicogna, ma anche due opere gentilmente concesse per l’occasione da artisti che hanno partecipato all’ultima edizione di “Uno spazio per l’arte”: Mario Lanzione con “Ascensione” e MariaRita Fedeli ed Enzo Capozza con “La culla”.

Come scrive l’associazione: “ L’arte religiosa, nel tempo promulgatrice di bellezza, sta attraversando, in Occidente, un momento di involuzione a causa della difficoltà ad esprimere la sacralità con gli attuali linguaggi artistici e per la progressiva laicizzazione della società. L’espressione artistica dell’Oriente Cristiano invece, legata alla ormai più che millenaria tradizione greco-bizantina, appare vitale ed è un mezzo comunicativo dal profondo significato teologico, anche se ancorato ai canoni del Concilio di Nicea del 787. Gli artisti moderni, che desiderano comunque contribuire con le loro opere alla vita della chiesa, sperimentano il linguaggio dell’astrazione considerandolo più adatto a esprimere il concetto del mistero.”

La mostra resterà aperta dal 20 gennaio al 4 febbraio 2018 secondo i consueti orari del museo:

da martedì a giovedì dalle 14.30 alle 18;

venerdì dalle 9.30 alle 13 e dalle 14.30 alle 18;

sabato dalle 14.30 alle 18.30 e domenica dalle 15 alle 18.30.

Per informazioni:

Ufficio Musei

0331390352/1 oppure 0331635505

museibusto@comune.bustoarsizio.va.it

Assolutamente, da non perdere; da seguire.