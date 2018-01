Tweet on Twitter

TRADIZIONALE LEVATA DEL BAMBINO NELLA COLLEGIATA DI MAIORI CON LE ZAMPOGNE E I FUOCHI, PROGRAMMA

Maiori si prepara a vivere l’ultimo evento del periodo Natalizio con la tradizionale levata del Bambino della Collegiata di S. Maria a Mare, la quale si terrà Domenica 21 Gennaio durante la Santa Messa delle ore 18.

Per questo evento molto sentito dalla Maiori Cattolica anche il Comitato Festeggiamenti Civili “S. Maria a Mare” sta collaborando con il Parroco della Collegiata di S. Maria a Mare di Maiori, Don Vincenzo Taiani, all’ organizzazione dell’evento. Oltre alle celebrazioni religiose, dalle ore 17:30 di Domenica 21 Gennaio, gli Zampognari gireranno per le vie cittadine e al termine della Santa Messa, animata dal Coro Polifonico “Ave Maris Stella”, la statua settecentesca di Gesù bambino verrà portata sul sagrato della Collegiata per benedire la Città, con uno spettacolo di scherzi pirotecnici.

PROGRAMMA

-Giovedì 18 Gennaio in Collegiata inizia come da tradizione il triduo a Gesù Bambino alle ore 17 Solenne Esposizione e adorazione del Ss. Sacramento e alle ore 18 la Santa Messa

-Venerdì 19 e Sabato 20 Gennaio alle ore 17:30 Santo Rosario e alle ore 18:00 la Santa Messa

-Domenica 21 Gennaio le Sante Messe sono secondo l’orario Domenicale in Collegiata alle 08:30 e alle 18:00 con la processione di Gesù Bambino sul Sagrato con il melodioso suono delle zampogne e gli scherzi pirotecnici. Al rientro in Chiesa, canto del Te Deum di ringraziamento e bacio del Bambino.

La processione sul sagrato sarà trasmessa in diretta sulla Pagina facebook Parrocchia S. Maria a Mare Maiori.