Devastazione e saccheggio a Salerno

Tweet on Twitter

Share on Facebook

🔊 Ascolta questo articolo

16/01/2018 – Gang di giovanissimi che ha dato vita ad episodi di devastazione e saccheggio sgominata in provincia d Salerno. La Compagnia Carabinieri di Salerno, in collaborazione con personale della Squadra Mobile della Questura di Salerno e del Nucleo di Polizia Economica e Finanziaria della Guardia di Finanza di Salerno, ha dato esecuzione questa mattina, tra San Marzano sul Sarno e Pagani, a una misura applicativa della custodia cautelare con il beneficio dei domiciliari, emessa dal gip, nei confronti di 9 indagati, componenti di una gang di giovani appena maggiorenni, che devono rispondere di concorso in devastazione e saccheggio.