Vico Equense. La Delegazione Enpa con Comune ed Asl presentano la Giornata del Microchip Gratuito

🔊 Ascolta questo articolo

Vico Equense. La Delegazione Enpa Penisola Sorrento a con la collaborazione del Comune di Vico Equense e l’ASL Napoli 3 Sud, vi Aspetteranno alla Giornata del Microchip Gratuito che si terrà il 27 gennaio 2018, dalle 9:30 alle 13, in Piazza Mercato (Vico Equense) Area Nuovo Comune!

Nella stessa giornata ci sarà anche la possibilità di Adozioni!

Sia per chi Microchipperà o per chi Adotterà ci saranno delle “Promozioni” offerte da Farmina, Tropical Pharm e Canis Sapiens:

FARMINA distribuirà kit omaggio a tutti i partecipanti, contenente (campione+buono sconto+materiale informativo), inoltre, tutti coloro i quali aderiranno al microchip, avranno gratuitamente un PIANO NUTRIZIONALE sviluppato sulle specifiche caratteristiche del cane con l’esatta razione di cibo, riceveranno un carnet di buoni sconto (spendibili esclusivamente presso il punto vendita prescelto) per la copertura di 6 mesi di nutrizione.

TROPICAL PHARM offrirà sconti del 15% su prodotti e servizi di cui dispone per 6 mesi!

CANIS SAPIENS metterà a disposizione la propria esperienza gratuitiutamente in un pacchetto ” Puppy Class” di 7 lezioni gratuite per l’Adozione di un Cucciolo; 3 lezioni gratuite di inserimento in famiglia per l’Adozione di un cane adulto e 2 lezioni di agility per chi microchipperà il proprio cane nell’occasione!

Vi Aspettiamo 🐈🐕♥️