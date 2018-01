Vico Equense. MusicArte – Itinerari Musicali presenta: “1799 – Tempo, Amore e altre coincidenze”

Tweet on Twitter

Vico Equense. Il percorso di MusicArte – itinerari musicali, cofinanziata dall’E.P.T. Napoli, ha delineato un originale e suggestivo viaggio musicale, artistico e letterario, che ha reso Vico Equense cornice privilegiata per performance musicali di alta qualità.

A corollario dei concerti sono stati presentati al pubblico alcuni racconti inediti, ambientati nel 1799, anno di grandi fermenti nel Regno di Napoli, che anche in questa splendida cittadina hanno lasciato la loro traccia indelebile. Il percorso letterario, denominato “Tempo, Amore e altre coincidenze” ha unito la storia e le leggende locali alla suggestione che un esercizio letterario puro è in grado di creare, sviluppando un percorso immaginifico e surreale.

“La realtà storica e il potere creativo della parola si fondono in un mood narrativo originale e innovativo. – dichiara l’autrice Rosa Gargiulo, e continua – “È stato bello raccontare in maniera non convenzionale il territorio di Vico Equense, scenario sospeso tra mare e cielo, tra passato e futuro!“ – Un’ operazione culturale unica nel suo genere che unisce l’intrattenimento all’approfondimento – aggiunge il Direttore Artistico Enrico Ercolano.

Il libro “1799 – Tempo, Amore e altre coincidenze”, curato da MusicArte in collaborazione con Contrappunto House Of Books, sarà presentato al pubblico il prossimo 27 gennaio, alle ore 18.30, alla libreria Ubik: interverrano la professoressa Angela Barba, l’architetto Lucia Manzi, l’autrice dei racconti Rosa Gargiulo, il Direttore Artistico di MusicArte – Enrico Ercolano. Modera l’incontro Giovanna Starace, Direttrice della Ubik di Vico Equense.