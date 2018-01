🔊 Ascolta questo articolo

In 8 anni spariti 336 comuni, meno spese per tutti e più fondi per loro. Perchè Furore e Conca non lo fanno con Amalfi? Giusto per citare i più piccoli, che insieme non arrivano a mille e cinque cento abitanti, ma questo potrebbe valere anche per altri più grandi in Costiera amalfitana tipo Ravello e Scala, Minori e Maiori, Positano e Praiano . Nel caso di Furore e Conca si razionalizzerebbe di molto tanto, per esempio le scuole che non ci sono più a Vettica, vengono frequentate dai bambini amalfitani a Conca dei Marini, sempre a Conca c’è l’Azienda di Soggiorno e Turismo di Amalfi, per Furore non ci sarebbe più l’assillo di avere lo sbocco a mare col Fiordo perché sarebbe un tutt’uno con Amalfi, come era una vota, e Amalfi potrebbe avere le risorse per risolvere il problema del trasporto pubblico delle zone alte una volta accorpate , magari con un’intesa a due con Agerola per rafforzarsi, non solo turisticamente sia Furore che Conca ne guadagnerebbero visto che Amalfi è sicuramente il nome che da più forza a tutta l’area turisticamente parlando. Si tratta però di perdere per qualcuno un feudo politico forse, per altri spazi di manovra o quant’altro, ma anche come ordine pubblico si avrebbe una polizia municipale più numerosa. Per non parlare degli ingenti fondi che, purtroppo, non sono andati al Sud. Guarda caso di questa possibilità, che permette di incamerare maggiori fondi, ne hanno fatto buon uso solo al Centro Nord . A riportare i dati è Il Sole 24 Ore. In otto anni sono “spariti” 336 Comuni, poco più del 4% del totale. L’effetto fusione ha cambiato così la mappa dell’Italia dal 2010 a oggi. Incentivati dal testo unico degli enti locali per garantire risparmi di spesa e una più efficiente gestione dei servizi, gli enti locali hanno portato a termine 85 fusioni (in questo caso dando vita a un nuovo municipio con una diversa denominazione) e 8 incorporazioni (qui invece il comune “incorporante” mantiene il proprio nome) con il coinvolgimento di 429 amministrazioni. Il boom nel 2016

Analizzando gli ultimi 8 anni, in base ai dati forniti dal Viminale, è stato il 2016 l’anno record, con l’avvio di 29 aggregazioni (tra fusioni e incorporazioni), superando di poco il 2014 (24) e dopo la “pausa” del 2015 (7). Il trend si è poi stabilizzato nei due anni successivi (14 sia per il 2017 che per il 2018). La Regione al top è il Trentino Alto Adige, che ha portato a temine 23 fusioni e una incorporazione, seguita da Lombardia (17 fusioni e 4 incorporazioni) e Toscana (13 fusioni). Ferme a uno, Liguria, Campania e Calabria, mentre sono ancora a zero Valle d’Aosta, Umbria, Lazio, Abruzzo, Molise, Puglia, Basilicata, Sicilia e Sardegna. Più che raddoppiati i contributi per chi si aggrega

A spingere i comuni all’aggregazione ci sono anche gli incentivi economici, previsti dal testo unico degli enti locali, e che dal 2016 sono più che raddoppiati in base a quanto previsto dalla spending review approvata nel 2012 dall’allora governo Monti. Nel 2014 la cifra erogata è stata pari a 9,5 milioni, salita (anche per effetto della crescita delle fusioni) nel 2017 a 37,5 milioni.