Sorrento, lavori di metanizzazione: chiusure in via De Maio e Piazza Tasso

Lavori di metanizzazione a Sorrento. Questa sera, infatti, inizierà il cronoprogramma dei lavori per il completamento della rete di metanizzazione sul territorio comunale di Sorrento e per la corretta esecuzione degli stessi sono state previste delle chiusure.

Ecco quanto è stato disposto:

Nei giorni 16 e 17 gennaio 2018 in via l. de Maio (tratto di strada tra via l. de Maio e piazza s. Antonino), dalle ore 22, 00 alle ore 06,00:

• l’istituzione temporanea del divieto di transito veicolare;

• durante il periodo dei lavori, l’accesso al transito per il centro storico, sarà consentito da via p. r. Giuliani, ad eccezione dei veicoli superiori a m. 2 di larghezza, a m. 7 di lunghezza e m. 2,6 di altezza, compresi gli autobus del servizio pubblico.

Nei giorni 16-17-18 gennaio 2018, in piazza Tasso (tratto tra via s. Cesareo e il bar Fauno, dalle ore 22,00 alle ore 06,00:

• l’istituzione temporanea del senso unico alternato regolato da movieri e/o impianto semaforico; 3. dal 15 gennaio al 10 febbraio 2018, in via del Mare (tratto tra via largo Parsano vecchio e altezza centro medico specialistico sorrentino),

dalle ore 21,00 alle ore 07,00:

• l’istituzione temporanea del divieto di transito veicolare;

• durante il periodo dei lavori, i residenti di marina grande potranno accedere sul litorale transitando per via s. s. Vincenzo – via s. Nicola – via Fuoro – via del Mare e viceversa.