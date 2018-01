NA/14/1/18 “Torna Napoli” riscuote strepitoso successo presso il teatro Immacolata.

🔊 Ascolta questo articolo

Domenica 14 gennaio u.s. presso il teatro Immacolata in via Fra Nuvolo, piazza Immacolata al Vomero, Alberto Del Grosso e Aldo De Gioia in un teatro gremito di pubblico hanno presentato “Torna Napoli” uno spettacolo musicale, canoro, di danza e recitazioni in due tempi in cui hanno fatto da cornice anche alcuni audio video.

Allo spettacolo che ha registrato strepitoso successo, ospite d’onore è stata la grande interprete della canzone napoletana Consiglia Licciardi.

Ospite durante l’evento anche il dott. Mario Coppeto Consigliere al Comune di Napoli, sempre sensibile alle attività culturali napoletane.

Ringraziamo tutti i protagonisti, che si sono impegnati al massimo e sono stati tutti bravi; infatti, ad ognuna delle esibizioni, hanno ricevuto tanti applausi.

Hanno partecipato (in ordine alfabetico)

Lilly Amati

Roberto Arnone

Cristiano Avolio

Tina Bonetti

Lino Cavallaro

Gennaro Guerra

Angela Guerra

Il maestro Enrico Mosiello

Antonio Onorato

Antonietta Pujia

Elena Sansone

Giò Siciliano

Per la danza: Roberta Ventre, Vincenza Ventre, Angelo Marino

e le allieve della scuola di danza Rose Ballet.

Ha presentato la giornalista: Anna Aita

Al piano: I maestri Nataliya Apolenskaya e Gabriella De Carlo,

Staff tecnico:

Direttrice di scena: Anna Del Grosso

Assistenti di scena: Raffaele Esposito e Chiara Rubino

Regia video: Umberto Santacroce

Per l’audio: Carlo Manzo Service

Per le riprese video: Luigi Strino

Per le foto di scena: Filippo Tufano

Regia tecnica: Nicola Salvo

La regia è stata di Alberto Del Grosso

Il progetto grafico è stato di : Umberto Santacroce 2018.

Lo spettacolo si è concluso sulle note di un motivo caro a tutti al quale si è associato a cantare anche il pubblico.

Al momento della chiusura del sipario, applausi all’unisono della platea hanno sigillato la serata.

Si ringraziano Consiglia Licciardi e il dr. Mario Coppeto per la loro presenza.

Si ringraziano per l’adesione morale l’Ass. Culturale Cosmopolis, la Rinascita Artistica Partenopea, il giornale Positanonews, la Cooperativa Mercato di Resina per aver fornito alcuni abiti di scena, il dott. Lello Avolio per la cortese collaborazione, la gestione del Teatro Immacolata per aver ospitato l’evento e tutto il pubblico che ci ha incoraggiato con la sua presenza ed i suoi applausi.

Alberto Del Grosso

Giornalista Garante dei Lettori

del giornale Positanonews