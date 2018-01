Napoli. Vomero. Libreria Raffaello. Angela Bevilacqua “La città del vizio “, Guida Editori.

🔊 Ascolta questo articolo

Segnalazione di Maria Pia Daidone – Continua il successo del libro di Angela Bevilacqua “La città del vizio”, Guida Editori.

Giovedì 22 febbraio 2018, alle ore 18.00, alla Libreria “Raffaello”, Via Michele Kerbaker, 35 80128 Napoli (tel. 081 1933 1952), presentazione del libro di Angela Bevilacqua “La città del vizio”, Guida Editori.

Modera: Maurizio Vitiello.

Relatori: Mimmo Condurro, Pino Cotarelli, Carlo Spina, Marco Spina, Maiarosaria Riccio (reading).

Sinossi

La Città del Vizio

Nella storia agiscono le personificazioni dei sette Peccati Capitali, ciascuno incaricato dal Diavolo, loro signore, di acquisire proseliti da condurre in un luogo di delizie materiali e spirituali: “la Città del Vizio”, dove ognuno può in maniera sfrenata soddisfare i propri vizi più estremi. Ma la stessa Città nasconde un terribile segreto che, prima o poi, tutti i gaudenti saranno costretti a conoscere. Ai sette Peccati si contrappongono le tre sorelle: Fede, Speranza e Carità, delle quali solo Speranza è ancora in gioco. Il protagonista della storia è un giovane alcolizzato il cui passato è motivo dei suoi tormenti. Trasportato dall’accidia, raggiunge la Città, dove incontrerà una ragazza che vi si trova non per sua scelta o per colpa, ma vi è stata condotta contro tutte le regole che vigono in quel luogo. Sarà proprio l’incontro con questa ragazza che segnerà le sorti del giovane.

Biografia Angela Bevilacqua

Nata a Napoli nel 1996, fin da piccola ha sempre amato sia il disegno che la scrittura. Crescendo ha individuato anche nel cinema la possibilità di esprimersi, vedendo realizzate le sue idee, e all’età di diciassette anni ha scritto e diretto un cortometraggio “Il teatro dei ricordi” interpretato da Jean Sorel, che è stato proiettato come evento speciale al festival di Giffoni. Adesso frequenta l’Accademia di Belle Arti di Napoli e il romanzo “La Città del Vizio” è la sua prima opera letteraria.