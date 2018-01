Positano lavori per la fibra per la strada per Montepertuso. Via Boscariello ancora al buio ma per poco

🔊 Ascolta questo articolo

Positano lavori per la fibra per la strada per Montepertuso. Cominciati poco fa i lavori per la fibra nella cittadina della Costiera amalfitana in Via Monsignor Saverio Cinque, il tratto che porta dalla S.S. 163 Amalfitana a Montepertuso, senza preavviso. Sempre riguardo ai lavori pubblici abbiamo chiesto al Comune di intervenire per la mancanza di illuminazione elettrica nelle scale di Fornillo, dal Comune ci informano che in Via Boscariello provvederanno in settimana. Sono dieci anni che Via Boscariello non ha pace, centinaia di giorni senza luce con centinaia di interventi fatti. “Bisogna distinguere dal problema storico di Via Boscariello che abbiamo risolto – spiega Antonio Palumbo -, in effetti il problema erano i lampioni che si riempivano d’acqua ed ad ogni pioggia si fulminavano, i lampioni alla fine li abbiamo sostituiti tutti. Il problema ora è la linea che è saltata e sulla quale dovremmo intervenire alla prima giornata di buon tempo”