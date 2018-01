San Vito Positano – Sorrento il gran gol di Porzio nel video della partita VEDI

Tweet on Twitter

San Vito Positano Sorrento strepitoso il gol di Porzio che ha dato la vittoria ai giallorossi. Ecco la video sintesi della partita ripresa da Tonino Ruocco . Nessun commento su pagine facebook della squadra della Costiera amalfitana, che ha il record di essere l’unica squadra di categoria in Campania a non avere social aggiornati, ma la carica mediatica alla partita la ha data sicuramente Positanonews calcando sul significato della sfida con l’ex Antonio Guarracino, dopo tre anni col Sorrento, soddisfazione di Marco Attanasio, l’allenatore non rilascia dichiarazioni ma è l’unico che parla sui social della squadra.

“Quando tutto sembra essere contro, ricorda che l’aereo decolla contro vento..”

Henry Ford

SAN VITO POSITANO vs SORRENTO 1-0

….E questa e’ la Storia di un Piccolo Uomo….e del suo grande Esercito

Ed è questa la sintesi della sfida..