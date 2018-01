Castel San Giorgio. Colpo da 60.000 euro in tre minuti, svuotato bancomat. In fuga prima dell’arrivo dei carabinieri

🔊 Ascolta questo articolo

Rubano 60.000 euro in tre minuti esatti. E’ stato un furto da professionisti quello avvenuto in uno sportello bancomat della filiale della banca Monte dei Paschi di Siena, a Castel San Giorgio. Tre le persone entrate in azione nella notte tra venerdì e sabato, in via Francesco Conforti, zona non poco distante dalla centrale piazza della Concordia. Secondo quanto visualizzato dai filmati delle telecamere della società di vigilanza incaricata dall’istituto di credito per la sicurezza, i ladri hanno usato la fiamma ossidrica per aprire la cassa dello sportello automatico e hanno cominciato a svuotarlo. Un’azione pianificata e compiuta in tre minuti, proprio sotto gli occhi dei vigilantes che, dalla centrale, hanno subito compreso quanto accaduto e hanno allertato i carabinieri della Compagnia di Mercato San Severino. Tuttavia i militari sono arrivati 30 secondi dopo la fuga della banda specializzata. I tre hanno portato via 60.000 euro, tutti quelli che conteneva la “pancia” del bancomat. Poi sono scappati a tutta velocità lasciando sul posto anche tutti gli attrezzi usati per il colpo. I carabinieri, coordinati dal comandante Alessandro Cisternino, hanno acquisito le informazioni e i rilievi necessari alle indagine e per poter seguire una pista possibile per risalire agli autori del colpo. Gli inquirenti stanno vagliando anche le ipotesi di possibili collegamenti con furti simili avvenuti negli ultimi mesi e con le stesse modalità tra le Valle dell’Irno e la Valle dell’Orco. Oltre ad acquisire i video delle telecamere presenti all’esterno della filiale di via Conforti, le forze dell’ordine hanno provveduto ottenere le immagini degli altri occhi elettronici presenti in zona per ricostruire la direzione di fuga dei tre malviventi. (Domenico Gramazio – La Città)