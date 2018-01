Sorrento il sindaco su aggressione ragazzi di Positano “Troviamo i colpevoli “

🔊 Ascolta questo articolo

Sorrento. Registriamo un apprezzabile intervento del sindaco di Sorrento Giuseppe Cuomo che ha affrontato di petto la vicenda dell’aggressione ai ragazzi di Positano la notte scorsa. “Quello che è accaduto l’altra notte a Sorrento, ai danni di due giovani di Positano, è un atto increscioso che coinvolge tutta la nostra comunità. Come amministratori non ci sottrarremo, per quanto in nostro potere, nella ricerca dei responsabili”. Così il sindaco Giuseppe Cuomo interviene rispetto all’aggressione subita da due ragazzi di Positano all’uscita della discoteca la scorsa notte. I giovani, ricoverati nel reparto di Terapia intensiva all’ospedale di Nocera Inferiore, sono stati malmenati fuori dal locale. “Chiediamo pertanto a chi abbia informazioni su questa vigliacca aggressione, di fornire alle forze dell’ordine ogni elemento utile – continua il sindaco -. Nei prossimi giorni convocheremo i titolari del locale all’esterno del quale si è svolto l’episodio, e seguiremo da vicino il prosieguo delle indagini. L’auspicio è che le giovani vittime si rimettano in breve tempo, e che possano collaborare affinché gli autori del gesto possano essere identificati”. Intanto le forze dell’ordine sono impegnate a tutto campo, le indagini dei carabinieri continuano a 360 gradi e si è vicini alla individuazione dei responsabili ai quali converrebbe costituirsi per evitare maggiori conseguenze.