Nocera Inferiore. Aggressione al Pronto Soccorso dell’Umberto I. Paziente s’infuria e sferra tre pugni al medico

Nuovo atto di violenza contro un medico del Pronto Soccorso di Nocera Inferiore. Un uomo di media età, in attesa di visita, ha sferrato tre pugni al volto e al primo camice bianco che si è trovato davanti e ha steso B.R., chirurgo che stava assistendo un altro paziente. L’uomo, proveniente dal napoletano (come tanti che fanno ricorso all’Umberto I per la qualità dei servizi resi), è arrivato alle 21.05 di sabato sera al Pronto Soccorso con un mal di pancia. L’infermiere del triage lo ha classificato come codice verde, senza un rischio immediato e quindi poteva e doveva attendere le cure dei pazienti più gravi. In quel momento i sanitari stavano assistendo alcuni codici gialli, persone con problemi gravi di salute che devono essere tenuti sotto controllo e visitati nel minor tempo possibile. Nonostante l’affollamento del reparto, alle 21.30 il paziente è stato chiamato a visita ma non era all’interno del Pronto Soccorso. Dopo cinque minuti una nuova chiamata da parte dell’infermiere del triage. Al terzo vano appello, alle 21.37, è stata chiusa la scheda del suo intervento. Alle 21.45, si è ripresentato il paziente che voleva essere visitato ed ha cominciato ad inveire contro l’infermiere dell’accoglienza. Poco dopo, all’apertura della porta di accesso dalla sala d’attesa al Pronto Soccorso, il paziente si è intrufolato e al primo medico che ha trovato ha sferrato tre pugni al volto. Il tutto alla presenza di persone sofferenti, senza nemmeno il rispetto per queste. Il malcapitato medico – noto per la professionalità, disponibilità e attaccamento al lavoro – è caduto ed è stato necessario soccorrerlo: ne avrà per 10 giorni. Sulla vicenda indagano i carabinieri che sono intervenuti sul posto ed hanno identificato l’aggressore. «Dall’inizio dell’anno abbiamo già fatto 2200 visite – ricorda Giovanna Esposito, primario del Pronto soccorso dell’Umberto I – quanto il “Cardarelli” di Napoli e il “Ruggi” a Salerno, senza averne le strutture o il personale. Qui ci sono operatori che danno l’anima ben oltre il loro dovere pur di assicurare la migliore assistenza possibile. Non è possibile più che accadono questi episodi. Occorre un’azione di educazione». (Salvatore De Napoli – La Città)