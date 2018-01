Salerno. Scuole, ritornano i nonni con la divisa. Nuovo bando per raccogliere le disponibilità dei volontari

🔊 Ascolta questo articolo

Salerno. I nonni in divisa torneranno a presidiare gli istituti scolastici cittadini, garantendo maggiore tranquillità a genitori e piccoli alunni all’ingresso e all’uscita dalla scuola. Lo ha stabilito la giunta comunale, che con una delibera ha disposto la pubblicazione di un bando che andrà ad irreggimentare il servizio. «Intendiamo rilanciare il prezioso servizio offerto dai nonni in divisa – ha spiegato l’assessore Mimmo De Maio – riorganizzandolo in maniera diversa e più completa rispetto al passato. Il bando che sarà pubblicato tornerà utile per ridefinire gli elenchi di coloro che già sono parte del progetto ed eventualmente rimpinguarli con altre unità». Una manifestazione di interesse vera e propria, quella prevista dall’amministrazione comunale, che ha risposto così alle tante richieste formulate nei mesi scorsi e fatte recapitare a Palazzo di Città per il ripristino del servizio. Sono tanti infatti i volontari, nonni in divisa appunto, che negli anni passati, si sono prestati volontariamente a questa attività, fornendo un prezioso contributo ai vigili urbani davanti agli istituti scolastici. Un servizio complementare quello dei nonni in divisa, che assistono gli alunni all’ingresso e all’uscita dalla scuola evitando la confusione che si scatena di solito al suono della campanella. «La riorganizzazione del servizio sarà completa – dice l’assessore De Maio – anche rispetto alle attrezzature minime da fornire in dotazione ai volontari: i giubbini, la pettorina, ma anche i tesserini identificativi. Successivamente alla pubblicazione del bando, saranno composti gli elenchi ed i volontari saranno istruiti sulle rispettive competenze nell’ambito delle attività che andranno a svolgere, relativamente a quello che è nelle loro facoltà di supporto alle prerogative della polizia municipale». Il servizio dei nonni in divisa era stato temporaneamente sospeso dall’amministrazione comunale, con rammarico dei volontari, nonostante una richiesta maggiore di disponibilità ad usufruire di queste figure da parte di tanti istituti scolastici della città. Segno evidente che l’opera prestata, seppure a titolo gratuito, dai volenterosi anziani, si è rivelata di grande aiuto e supporto. «Abbiamo avuto richieste aggiuntive a quelle già avanzate da altri istituti scolastici, che richiedono il servizio dei nonni in divisa. Anche per questo si è deciso di procedere in tal senso con l’approvazione della delibera di giunta. La pubblicazione del bando è imminente, così come ci sarà rapidamente la compilazione degli elenchi. Per la riorganizzazione del servizio i tempi non si dovrebbero allungare, dovremmo farcela per i mesi conclusivi di quest’anno scolastico. Se poi così non dovesse essere, il servizio partirà comunque a pieno regime a partire dal prossimo mese di settembre». (Carla Polverino – La Città)