Palma Campania. Colpi dall’auto contro negozio, undicenne ferito. Bengalesi nel mirino: racket o spedizione razzista?

Palma Campania. Un’auto che attraversa via Roma, la strada solitamente zeppa di immigrati del Bangladesh; una mano che spunta dal finestrino con una pistola in pugno dalla quale esce un proiettile di plastica che si conficca nella nuca di un ragazzino di 11 anni, bengalese, che era insieme al padre davanti a un negozio di frutta e verdura. Potrebbe essere un raid razzista quello avvenuto sabato sera: una spedizione punitiva ai danni della comunità del Bangladesh, che a Palma Campania è molto folta e spesso finisce al centro delle polemiche a causa di una integrazione lenta e difficile. Chi ha sparato, con una pistola ad aria compressa dalla quale fuoriescono pallini di plastica, non voleva colpire il ragazzino: non ha mirato. E tuttavia ha sicuramente indirizzato il colpo verso il negozio e verso il gruppo di stranieri che stava chiacchierando lì davanti. Ecco perché i carabinieri della compagnia di Nola, che stanno indagando sulla vicenda, fanno due ipotesi: un generico attentato di tipo razzista oppure un avvertimento ai proprietari del negozio, magari successivo a una richiesta di pizzo. In ogni caso gli investigatori escludono che ad agire sia stata la camorra, poco avvezza ad usare proiettili di plastica: più probabile che siano stati vandali, cani sciolti. E quindi il razzismo tornerebbe, perché gli improvvisati estorsori avrebbero preso di mira il negozio proprio perché gestito da bengalesi. Intanto il ragazzino è stato operato ieri all’ospedale Santobono di Napoli, dove sabato sera era stato portato in ambulanza: i medici hanno estratto dalla nuca il pezzo di plastica e verificato le condizioni dell’undicenne. Sono buone: ha avuto dieci giorni di prognosi e presto potrà tornare a casa. I carabinieri diretti dal capitano Alberto Degli Effetti, invece, hanno acquisito le immagini delle telecamere di sorveglianza. La macchina è stata individuata: si tratta di una Mercedes Classe A grigia. Si cercano, ora, quelli che erano a bordo, almeno due, stando alle testimonianze. Le forze dell’ordine hanno anche effettuato una serie di perquisizioni ma, finora, non ci sono stati riscontri. Anche dalle deposizioni dei migranti non sono arrivate indicazioni utili: il titolare del negozio ha spiegato di non aver mai ricevuto minacce e pure i familiari del ragazzino hanno detto di non avere nemici. A Palma Campania, però, il timore che ad agire sia stata una gang dedita ai raid contro i bengalesi si alimenta ora dopo ora. Sui social network qualcuno ha raccontato che già a Natale alcuni stranieri erano stati aggrediti con le stesse modalità – proiettili di plastica – nella zona industriale, davanti agli ingressi delle numerose fabbriche tessili dove lavoravano i cittadini del Bangladesh. Un racconto che non trova conferme tra le forze dell’ordine, alle quali nessuno si è rivolto per denunciare l’accaduto, ma che lascia intuire come il clima sia teso in città. Del resto, in passato non erano mancate le divergenze tra italiani e bengalesi, con questi ultimi spesso accusati di aver invaso la città, aprendo negozi e attività commerciali e produttive in zone che oggi vengono frequentate esclusivamente dagli immigrati. (Francesco Gravetti – Il Mattino)