Pompei. Dalla Puglia arrivano 400.000 euro per la casa del beato Bartolo Longo. Non finirà in mano ai privati

Pompei. «La casa natale di Bartolo Longo è salva. Non finirà in mano ai privati». La regione Puglia ha stanziato un contributo straordinario di 400.000 euro per consentire al comune di Latiano di acquistare l’abitazione del fondatore della Nuova Pompei e renderla un luogo di preghiera. La battaglia avviata dall’associazione «L’isola che non c’è», sostenuta dal sindaco di Pompei Pietro Amitrano, è stata vinta. La somma consentirà, così, al comune di Latiano di esercitare il diritto di prelazione sulla casa del beato, immobile sottoposto a vincolo dalla soprintendenza. L’atto finale di questa lunga battaglia, avviata dell’associazione, si esaurirà con gli ultimi adempimenti amministrativi e la semplice approvazione del consiglio comunale di Latiano, convocato per mercoledì. Ancora poche ore, dunque, e la corsa contro il tempo per esercitare il diritto di prelazione – entro il 20 gennaio – per assicurare la conservazione della casa dove il fondatore del santuario di Pompei è nato l’11 febbraio 1841, avrà raggiunto con successo il suo obiettivo. I milioni di fedeli di Bartolo Longo, che pregano per la sua canonizzazione, avranno così un altro luogo di devozione nel Mezzogiorno, oltre al santuario della Beata Vergine del Santissimo Rosario di Pompei. «Un risultato – spiegano dall’associazione culturale di Latiano – ottenuto in questi anni nella quasi totale solitudine e senza alcuna collaborazione da parte dell’ente locale. Un successo senza precedenti che – solo grazie alla caparbietà, la tenacia, l’ostinazione di tutti i suoi oltre 150 componenti – è stato possibile ottenere». Pompei, che con Latiano è gemellata, festeggia «la bella vittoria», ha detto il primo cittadino Pietro Amitrano. «È stata una importante battaglia alla quale ho partecipato senza riserve, firmando l’appello al ministro per i beni e le attività culturali Dario Franceschini». (Susy Malafronte – Il Mattino)