Maiori Raffaele Cipresso verso le dimissioni, è la seconda volta dopo il 2010. Polemiche sul centro benessere

Tweet on Twitter

Share on Facebook

🔊 Ascolta questo articolo

Maiori, Costiera amalfitana. Il sindaco Antonio Capone sta perdendo un pezzo della propria giunta, Raffaele Cipresso starebbe per dimettersi. Gli rimarrebbero Mario Ruggiero, Chiara Gambardella e Lidia Camera, al suo posto andrebbe il capogruppo Andrea Gatto. Non è la prima volta che Cipresso entra in contrasto con la sua maggioranza, nel 2010 avvenne con l’amministrazione di Antonio Della Pietra.

Non si sa quale sia il motivo delle divergenze ne se Cipresso rimanga comunque in maggioranza, intanto nel paese aumentano i malumori verso l’amministrazione della cittadina della Costa d’ Amalfi .

Sul Centro Benessere, in particolare, continuano le polemiche, qualcuno dice che è la “brutta copia” del contro benessere di Minori , altri invece ci vanno giù pesante come Califano sollevando dubbi anche sulla zona che sarebbe a rischio idrogeologico.

Ma mentre si discute del centro benessere, ci sono altri dubbi sul depuratore che Maiori ancora non ha.. Vi terremo aggiornati…