Doppio lavoro, l’Asl Napoli 2 licenzia quattro medici. L’accusa: redditi anche da strutture private

L’accusa è quella di aver ricevuto, in maniera indebita, compensi da strutture sanitarie private. A muoverla nei confronti di quattro medici di Napoli e provincia è stato il Servizio ispettivo amministrativo dell’Asl Napoli 2 Nord. E nei confronti dei professionisti è scattato il provvedimento di licenziamento. I destinatari della misura sono tre medici di famiglia ed un medico della Medicina dei servizi che pur lavorando per il pubblico – è stato dimostrato – erano sul libro paga di strutture private. In pratica avevano una doppia attività. Il che costituisce un vulnus insanabile per l’attuale legislazione, al punto da essere punito con l’interruzione del rapporto di lavoro. L’iter di verifica che si è concluso con i licenziamenti era stato avviato dall’Azienda sanitaria locale nel luglio dello scorso anno. Tutto era cominciato a seguito dei controlli che abitualmente il Servizio ispettivo amministrativo dell’Asl effettua ogni anno, secondo quanto previsto dalla normativa in materia, su un campione scelto a caso pari solo al 5 per cento dei dipendenti e dei professionisti convenzionati. Ebbene, all’interno di questo ristretto novero, gli ispettori dell’Asl Napoli 2 Nord hanno individuato alcune posizioni poco chiare che sono state successivamente sottoposte ad ulteriori verifiche. Gli ispettori avevano avviato il loro lavoro incrociando i dati in possesso alla stessa Azienda sanitaria locale con quelli dell’Agenzia delle Entrate. E si era scoperto che i medici in questione avevano un reddito finale frutto di più rapporti di lavoro. Uno di loro, in particolare, aveva percepito al di fuori di quanto previsto dal suo contratto di lavoro redditi complessivi per oltre 45.000 euro da tre diverse strutture convenzionate col Sistema sanitario regionale. La misura dei licenziamenti era stata «condivisa» lo scorso dicembre dal Collegio arbitrale regionale che ha deliberato in tutti e quattro i casi l’«applicazione della pena di cui al comma 5, art. 17 che prevede la cessazione del rapporto convenzionale». In una nota diffusa ieri, attraverso Luigi Sparano e Corrado Calamaro, la Fimmg Napoli ha voluto ricordare che «le generalizzazioni non sono mai opportune» ma anche affermare la «condanna dell’operato di colleghi» colpevoli di «condotta inappropriata». In questo caso solo il doppio lavoro. (Corriere del Mezzogiorno)