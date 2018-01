Cava de’ Tirreni. Si finge tecnico della luce, si intrufola in casa di una coppia di anziani e ruba soldi

🔊 Ascolta questo articolo

Cava de’ Tirreni. Chiede di leggere il contatore e s’intrufola in casa di due ignari pensionati. Con questa scusa riesce ad entrare nell’appartamento di due anziani e a portare via un portafoglio con circa cento euro. A far desistere il malvivente dal mettere a segno l’intero piano è stato il propizio arrivo del figlio degli anziani coniugi. È accaduto in via Principe Amedeo, in uno dei palazzi di fronte al Trincerone. Secondo la ricostruzione fornita dalle stesse vittime, la coppia era in casa quando alla porta ha bussato un uomo. Si è presentato come un tecnico che doveva procedere alla lettura del contatore della luce. I due anziani lo hanno fatto entrare senza battere ciglio, fidandosi della versione fornita dal truffatore. Per fortuna, proprio in quel momento, il figlio della coppia ha citofonato per farsi aprire il portone. Il finto tecnico, temendo di essere smascherato, è fuggito, riuscendo in tutta fretta a portare via solo un portafoglio che si trovava nella camera da letto. Dentro una somma irrisoria, custodita dai due pensionati per le spese giornaliere. All’arrivo del figlio, gli anziani hanno scoperto il furto e capito che si trattava di un truffatore. Stando a quanto riferito dagli stessi condomini, nel palazzo è in funzione un sistema di telecamere di videosorveglianza che potrebbe aver immortalato l’immagine del finto tecnico, che è riuscito comunque a derubare la coppia di anziani. (Simona Chiariello – Il Mattino)