Sant’Agnello Via dei Gerani al Buio rischio alto di incidenti – VIDEO

Sant’Agnello Via dei Gerani al Buio rischio alto di incidenti , è questo il post del dottor Nello Pollio, valente giornalista, che ha lanciato l’allarme nel gruppo Sei di Sant’Agnello , proprio in nottata, ma a Sorrento, abbiamo registrato un paio di incidenti

ASPETTANDO IL MORTO DEL SABATO SERA

Ieri sera in via dei Gerani BUIO PESTO (anche su altre strade vicine) e lunga fila di auto parcheggiate su entrambi i lati dell’arteria. Poiché il marciapiedi largo era occupato dai veicoli in sosta, i pedoni erano costretti a camminare in mezzo alla strada nella più totale oscurità!!! (quest’ultimo problema negli ultimi anni è stato ripetutamente segnalato dai residenti).