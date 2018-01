Cava. Palaeventi, due anni per ultimare lavori. A maggio primo step per l’area esterna, nel 2019 interventi all’interno

🔊 Ascolta questo articolo

Cava de’ Tirreni. Tutto pronto per l’avvio dei cantieri che porteranno in due anni alla ultimazione del Palaeventi, una delle incompiute più discusse del territorio cittadino. C’è, infatti, già una data: a maggio 2018 partiranno le attività contemplate nel master-plan appositamente redatto da Palazzo di Città per la ripresa e il completamento definitivo dell’opera che secondo i piani dovrebbe avvenire entro il 2020. Un cronoprogramma, quello previsto dai tecnici del Comune, suddiviso in tre fasi e che prenderà il via a maggio di quest’anno con le operazioni preliminari di adeguamento dell’area che circonda la struttura all’incrocio tra via Luigi Ferrara e via Pasquale Santoriello, nella frazione di Pregiato. Tempo un anno esatto e, nel maggio 2019, si interverrà direttamente sul “mostro” in cemento per convertirlo in struttura polisportiva dedicata anche ad attività commerciali e di intrattenimento. Terzo step, infine, l’adeguamento definitivo della viabilità e la realizzazione di altri interventi connessi al progetto “Contratto di Quartiere” parte della frazione. Un fulcro, quello del Palaeventi, dunque, intorno al quale ruota l’intero programma di riqualificazione dell’agglomerato urbano pregiatese. In cantiere non solo l’ultimazione dell’impianto ma anche la rimozione completa del campo prefabbricati, con relativa bonifica; la realizzazione di parcheggi, aree a verde e di nuove arterie viarie per la gestione del traffico veicolare. Tutto contemplato nel master-plan approvato dalla giunta del sindaco Vincenzo Servalli nei giorni scorsi dopo una lunga e attenta fase di redazione e progettazione, sulla quale i diretti interessati non si erano finora sbilanciati troppo. Il fatto dunque che – a fronte dei fondi già stanziati tramite la ri-destinazione delle somme dalla piazza di San Francesco al Palaeventi – ci sia anche una data di avvio lavori fa ben sperare che stavolta il progetto (che si trascina da trent’anni) possa concretizzarsi e vedere finalmente la luce. La somma base predisposta è di 4 milioni e 500 mila euro a cui si aggiunge il completamento dell’area esterna all’impianto con lo smantellamento dei prefabbricati leggeri – e la bonifica dei materiali in amianto che ancora vi insistono – per la realizzazione di parcheggi necessari ad accogliere almeno 1.500 spettatori e zone attrezzate a verde con un finanziamento di altri 2 milioni e 750 mila euro. Accanto a questi due interventi, infine, si prevede un terzo che interessa l’asse viario che percorre la zona. Nell’ambito del programma “Contratto di quartiere II”, infatti, è previsto un intervento di ampliamento di via Pasquale Santoriello ad oggi, però, ancora in corso di perfezionamento con il Ministero. «In particolare – si legge nel testo della Delibera di Giunta che rimetteva agli uffici del settore Opere Pubbliche il compito di redigere il master plan – i lavori di completamento dell’area esterna dovranno essere realizzati in modo da consentire un unicum con l’intervento di completamento del Palaeventi e in tempi congruenti con il cronopogramma dei lavori, essendo indispensabili i parcheggi all’utilizzo dell’impianto. Analogamente dovrà essere compiutamente affrontata la problematica connessa alla viabilità». (Giuseppe Ferrara – La Città)