Agerola. Anziano trovato morto in casa. Custodiva 270.000 euro

Una morte naturale dovuta all’età, una tragedia della solitudine e un mare di soldi. La storia, strana e triste al tempo stesso, ha avuto come scenario qualche giorno fa Agerola, in provincia di Napoli, che domina dall’alto la Costiera amalfitana. Nell’abitazione di un anziano ex commerciante del posto, morto per un malore e trovato dai carabinieri dopo l’allarme lanciato dalla sorella, sono stati scoperti 270.000 euro in contanti che l’uomo aveva pazientemente accumulato disseminando di banconote la camera da letto. I soldi, ben più che un classico gruzzoletto da custodire sotto il materasso, fatto da banconote italiane e da una piccola porzione di dollari, sono stati consegnati agli eredi dell’ex commerciante agerolese defunto. Era stata la sorella dell’anziano a nutrire i primi timori sul fratello, che viveva da solo, del quale non aveva più notizie da Capodanno. Una volta arrivata a casa del familiare, la donna ha trovato il corpo riverso a terra. Ha subito allertato i soccorsi ma c’era ben poco da fare. Il da fare l’hanno invece avuto i carabinieri, che nello svolgere i rilievi di routine, si sono imbattuti nel denaro ed hanno dovuto contare tutte le banconote per stabilirne l’ammontare. (La Città)