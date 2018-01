Maiori, strada provinciale chiusa per caduta massi – FOTO/VIDEO

Tweet on Twitter

Share on Facebook

🔊 Ascolta questo articolo

Traffico interdetto a Maiori sulla strada provinciale 2 in direzione Tramonti, tra Vecite e Ponteprimario. Verso la mezzanotte un masso enorme si è staccato dalla parete che costeggia la carreggiata, impattando al suolo e frantumatondosi in più parti.

Fortunatamente non è transitato nessuno quando è avvenuto il crollo del masso, ma sul luogo sono giunti i Carabinieri di Amalfi e i Vigili del Fuoco di Maiori. Nel mentre si provvederà alla rimozione delle pietre e i detriti, il traffico è deviato sulla Chiunzi-Ravello (peraltro chiusa) e la Statale Amalfitana. La zona dove è avvenuta la grossa frana è stata soggetta questa estate ad incendi e si presume che si provvedimenti per mettere in sicurezza la parete, facendo così presagire lunghi e travagliati tempi di riapertura.