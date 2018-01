🔊 Ascolta questo articolo

Amalfi lutto per Antonio Nasti titolare del bar “Lo Scugnizzo” che gestiva insieme alla moglie Teresa. Il bar chi non lo conosce? Si trova sul corso principale dove si raggiungevano le scuole superiori e gli uffici del capoluogo della Costiera amalfitana. Da li si sentivano i profumi dei dolci sfornati. Antonio un pezzo di storia della città si è sentito male giovedì sera ed è stato trasportato da Castiglione di Ravello a Salerno , ma non c’è stato nulla da fare. Un lavoratore, serio e onesto, come tanti amalfitani veri. Lo piangeranno in molti.

I funerali domani alle 15.

Condoglianze alla moglie Teresa, i suoi due figli Elena e Luigi, i nipoti e i familiari tutti dalla redazione di Positanonews